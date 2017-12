Incrementum AG veröffentlicht ersten «Crypto Research Report»

Der «Crypto Research Report» ist eine quartalsweise erscheinende Research-Publikation, welche sich schwerpunktmäßig an Finanzmarktteilnehmer richtet.



Blase oder gewinnbringende Investition? Der Kryptowährungsmarkt stieg im vergangenen Jahr von 18 Milliarden Dollar auf über 350 Milliarden Dollar an. Bitcoin verzeichnete dieses Jahr einen beeindruckenden Anstieg der Marktkapitalisierung von 1300 Prozent. Heute erreicht Bitcoin ein neues Allzeithoch von über 17'000 Dollar pro Coin



Kryptowährungen durchlaufen einen beispiellosen Prozess der Monetarisierung. Der Kryptowährungsmarkt wird zunehmend Bestandteil der etablierten Finanzwelt. Es bestehen jedoch erhebliche Risiken, insbesondere aus technologischer und regulatorischer Sicht.



Innovative Finanzinstitute, wie beispielsweise die Bank Vontobel, bieten bereits Dienstleistungen rund um das Kryptowährungsgeschäft an, während der Großteil der Finanzdienstleister noch von der Seitenlinie zusieht. Seit gestern notiert an der CBOE erstmals ein Bitcoin-Futures. Es wird erwartet, dass aufgrund dieser Schritte zunehmend institutionelles Geld in den Kryptowährungsmarkt fließen wird.

Am 12. Dezember 2017 wurde die erste Ausgabe des nunmehr vierteljährlich erscheinenden «Crypto Research Report» vorgestellt. Hauptverantwortliche Analystin ist Demelza Kelso Hays von der Vermögensverwaltungsgesellschaft Incrementum AG. Der «Crypto Research Report» ist der Schwesterbericht zum «In Gold we Trust» Report, einer jährlichen Analyse zu Gold ebenfalls aus dem Hause der Incrementum AG. Der diesjährige « In Gold we Trust» Report erschien bereits zum 11ten Jahr in Folge und wurde mehr als 1,5 Millionen Mal heruntergeladen.Nachdem Kryptowährungen bereits mehrfach im Rahmen des umfangreichen Goldreports thematisiert wurden, ist das Team nun bestrebt, die Entwicklungen in diesem hochdynamischen Sektor im Rahmen eines eigenen Reports noch genauer zu analysieren. Speziell zu diesem Zwecke holte Incrementum vergangenen Sommer die ausgewiesene Kryptowährungsexpertin Hays an Board.Der «Crypto Research Report» kann unter folgenden Links heruntergeladen werden:Weitere Informationen zum Bericht und zu den Autoren finden Sie unter www.cryptoresearch.report In fünf Kapiteln und auf über 60 Seiten bieten die Autoren eine kritische Perspektive auf wirtschaftliche, rechtliche und technische Aspekte von Krypto-Assets. Der von der Bank Vontobel unterstützte Eröffnungsbericht enthält eine ausführliche Erläuterung zu Grundkonzepten dieser neuen Krypto-Welt wie Blockchain, Initial Coin Offering (ICO) und Token Generating Event. Wurde Bitcoin anfangs noch als das Geld der Computerfreaks und der illegalen Machenschaften verspottet, beginnen Investoren nun immer mehr, Bitcoin, Kryptowährungen sowie deren zugrundliegende Blockchain-Technologie, zur Kenntnis zu nehmen.Hays ist der Meinung, dass der Wert von Kryptowährungen in hohem Masse vom künftigen Zustand des globalen Finanz- und Währungssystems abhängt. So ist Bitcoin nämlich inmitten der Bankenkrise 2008 entstanden. Der Schöpfer von Bitcoin, ist bis zum heutigen Tage unbekannt. Es war sein Anliegen, einen dezentralen, privaten und sicheren Weg zu schaffen, um Wert über das Internet zu transferieren, ohne dass hierfür vertrauenswürdige Drittpersonen wie Zentralbanken oder sonstige Finanzintermediäre gebraucht werden müssen. (1)Zuletzt durchbrach der Preis eines Bitcoin USD 17.000 pro Coin. Seit 2010 folgt der Preis von Bitcoin einem logarithmischen Aufwärtstrend, an dessen oberen Ende er sich derzeit wieder befindet.Das Bitcoin-Netzwerk ist mittlerweile jedoch an seine Kapazitätsgrenze gestossen. Die Transaktionskosten stiegen von 0,40 Franken Anfang 2017 auf über acht Franken im Dezember an. Auch die Bestätigungsdauer einzelner Transaktionen hat sich erhöht. So ist die Nachfrage nach globalen Zahlungssystemen auch in andersartige Kryptowährungen übergegangen wie beispielsweise IOTA, Dash oder Ethereum. Die zahlreichen Bitcoin-Forks (Gabelungen) wie Bitcoin Cash, Gold oder der abgesagte Segwit2x-Fork erregten zudem die Aufmerksamkeit der Investoren, die vom Traum der an keine Grenzen gebundenen Kryptowährungen erfasst wurden.