Capital Economics: Korrelation zwischen Gold und der Zinskurve bricht zusammen

Eine Abflachung der Zinsstrukturkurve der USA bedeutete in der Vergangenheit meist höhere Goldpreise. Diese Korrelation bricht nach Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts Capital Economics derzeit jedoch zusammen. Wie kitco.com gestern berichtete, glauben die Analysten, dass der Goldpreis im kommenden Jahr weiter sinken wird, obwohl die Renditedifferenz zwischen den 2-jährigen und den 10-jährigen US-Staatsanleihen abnimmt.Nach Einschätzung der Rohstoffanalystin Simona Gambarini von Capital Economics wird dieser Faktor im nächsten Jahr von einem kräftigeren Wirtschaftswachstum und der strafferen Geldpolitik in den USA überschattet. Eine reine Abflachung der Zinskurve sei nicht ausreichend, um den Goldpreis unter diesen Bedingungen zu stützen. Sollte sich die Kurve jedoch umkehren, d. h. sollte die 2-Jahres-Rendite über die 10-Jahres-Rendite steigen, würde Gold aber höchstwahrscheinlich steigen."Die Neigung der Zinskurve wird oft als guter Indikator für die künftige Wirtschaftsentwicklung gewertet: Seit 1960 hat sie sich in den zwei Jahren vor jeder Rezession in den USA umgekehrt", schreibt Gambarini in einem aktuellen Marktbericht. Im Moment sei die Kurve davon jedoch noch weit entfernt, daher ist Capital Economics in Bezug auf Gold für 2018 bearish eingestellt. "Wir glauben, dass der Kurs trotz der flacheren Zinsstrukturkurve bis Jahresende auf 1.200 $ fallen wird", heißt es in dem Bericht.2019 könnte sich das Blatt allerdings wenden. "Wir erwarten, dass sich die US-Zinskurve umkehren und das Risiko einer Rezession 2019 zuverlässig anzeigen wird, wenn der Zinserhöhungszyklus der Fed endet und der Einfluss der Finanzspritzen verblasst ist", so Gambarini. Das könnte dem Goldpreis neuen Auftrieb geben. Bis Ende 2019 prognostiziert Capital Economics einen Anstieg auf 1.350 $.© Redaktion GoldSeiten.de