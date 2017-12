EMX Royalty Corp.: Aktueller Stand der Konzessionsgebiete mit Lizenzgebührbeteiligung in Skandinavien und Kapitalbeteiligung an Boreal Metals

Vancouver, 13. Dezember 2017 - EMX Royalty Corp. (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich, Boreal Metals Corp. (Boreal oder BMX) (TSX Venture: BMX) zu seiner Börsennotierung und der Aufnahme des Handels als Tier-2-Emittent an der TSX Venture Exchange zu beglückwünschen. EMX hält 9.205.882 Stammaktien von BMX, was ca. 18,1 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien darstellt, sowie NSR-Lizenzgebührbeteiligungen an vier Explorationsprojekten von Boreal in Skandinavien (die Projekte). Die Notierung von Boreal an der TSX Venture erfolgte nach erfolgreicher Beschaffung von Kapital in Höhe von über CAD 5.000.000 durch Eigenkapitalfinanzierungen und Privatplatzierungen (siehe Pressemitteilungen von BMX vom 21. November 2017).Boreal führt die Projekte fort, die es von EMX für eine erste Eigenkapitalbeteiligung von 19,9 % an BMX, nach oben unbegrenzte NSR-Lizenzgebührbeteiligungen von 3 % auf jedes der Projekte1, jährliche Lizenzgebühr-Vorauszahlungen (JLV) und andere Gegenleistungen erworben hat (siehe Pressemitteilung von EMX vom 22. November 2016 für Informationen zu der Vereinbarung). Zu den von EMX erworbenen Projekten gehören die Projekte Gumsberg und Adak in Schweden und die Projekte Tynset und Burfjord in Norwegen. Die Projekte Gumsberg, Adak und Tynset weisen eine Polymetall-Mineralisierung des Typs vulkanogene Massivsulfid-Lagerstätte (VMS) auf, während Burfjord durch eine Eisenoxid-Kupfer-Gold- (IOCG) Mineralisierung geprägt ist. Boreal arbeitet derzeit mit geologischer Kartierung, geochemischen Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen an den Projekten weiter und gab vor kurzem den Beginn eines Bohrprogramms über 2.500 Meter in Gumsberg bekannt (siehe Pressemitteilung von BMX vom 1. Dezember 2017).EMX beglückwünscht Boreal zu seiner Notierung an der TSX Venture und der erfolgreichen Beschaffung von Kapital für die Fortführung der Projekte. Das Unternehmen ist überzeugt, dass Boreal den Shareholder-Value durch die Erschließung der Konzessionsgebiete von EMX weiter steigern wird.Die Vereinbarung mit Boreal ist ein sehr gutes Beispiel für den Aspekt der Generierung von Einnahmen aus Lizenzgebühren im Geschäftsmodell des Unternehmens. EMX nutzte seine Expertise in den Bereichen Geologie und Geschäftsentwicklung in dem Land für den Erwerb von viel versprechenden Konzessionsgebieten auf offenem Gelände, für Wertschöpfung durch kostengünstige Arbeitsprogramme und Zielfestlegung sowie die Partnerschaft bei den Projekten für Lizenzgebührbeteiligungen, JLV und eine Kapitalbeteiligung an BMX. Durch diese Geschäftsstrategie hat EMX einen bedeutenden Eigenkapitalanteil an Boreal, eine Beteiligung an Explorationsaktivitäten ohne zusätzliche Kosten und potenzielle zukünftige Lizenzgebührzahlungen bei Produktionsbeginn erlangt.Seit dem Verkauf der Aktiva an Boreal ist EMX mit dem Aufbau eines neuen Portfolios mit Edelmetall-, Grundmetall- und Kobalt-Konzessionsgebiete in Skandinavien befasst. Für diese Konzessionsgebiete sind Partnerschaften möglich. Für weitere Informationen siehe www.emxroyalty.com.Dr. Eric P. Jensen, CPG, eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und ein Angestellter des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert.1 Boreal behält sich das Recht vor, zum 14. Februar 2022 1 % der NSR-Lizenzgebühr auf einzelne Projekte durch die Zahlung von CAD 2.500.000 in bar und die Ausgabe von BMX-Aktien an EMX zu erwerben. EMX Royalty Corp. nutzt seine Eigentümerschaft am Aktivum sowie Explorationen mittels Partnerschaften zur Weiterentwicklung seiner Mineralkonzessionsgebiete, wobei es Zahlungen vor der Produktion erhält und Lizenzgebührenbeteiligungen besitzt. EMX vervollständigt seine Initiativen zur Lizenzgebührengenerierung mit Lizenzgebührenerwerben und strategischen Investitionen.David M. 