Hecla Mining - Die Bären dominieren

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company verbleibt in einem sehr schwachen Modus und so geriet die Aktie im Oktober- sowie Novemberverlauf sichtlich unter Druck. Mit dem Abtauchen unter die Marke von 5,00 USD bleibt nunmehr nur noch die Hoffnung im Bereich der vorausliegenden Unterstützung bei 3,25 USD. Wird auch noch dieses Level unterschritten, drohen weitere Verluste bis mindestens 2,65 USD.Eine positive Einschätzung, lässt sich im Gegensatz dazu, erst bei einer dynamischen Rückkehr über das Niveau von 4,00 USD feststellen. In diesem Fall könnten die Notierungen bis 4,40 USD und höher in Richtung 5,00 USD je Anteilsschein anziehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.