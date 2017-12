Matsa Resources Ltd.: Panning bestätigt Bonanza-Gehalte!

Zur Kontrolle der zuletzt spektakulären Bohrergebnisse (1 Meter mit 921 g/t Gold und 6 Meter mit 155 g/t Gold) hat Matsa einen Teil des Bohrkerns mahlen lassen und ausgewaschen ( Link ). Die Ergebnisse wurden somit manifestiert und es zeigte sich viel Feingold mit einigen kleinen Nuggets: Matsa Resources ist nun bereits dabei, eine Ressourcenkalkulation für das neue Red Dog Projekt zu erstellen und hat ebenfalls die nächsten Schritte zur Evaluierung eines Abbaus eingeleitet.Red Dog liegt nur 25 Kilometer von der eigenen Fortitude Mine entfernt und könnte die nächste kleine aber feine Open-Pit Mine werden.Derart hohe Goldgehalte nahe der Oberfläche sind in diesem Gebiet Gold wert. Die Verarbeitungsanlage von AngloGold , die Matsa aktuell auch für Fortitude nutzt, liegt sozusagen um die Ecke und laut meinen Infos wäre AngloGold froh, weiteres Erz von Matsa zu verarbeiten.Es könnte also die nächste Mine für Matsa werden, wenn die Ressource eine gewisse Größenordnung erreicht.Eine dritte Abbaustelle könnte dann auf Red October entstehen, hier arbeitet man bereits an der Evaluierung der vorhandenen Ressource sowie an neuen Explorationszielen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.