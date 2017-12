Quantum Cobalt: Bis zu 8,33% Kobalt in Gesteinsproben der historischen "Nipissing Lorrain Mine"

Vancouver - Quantum Cobalt Corp. (CSE: QBOT; OTC: BRVVF; FRA: 23B) (Quantum oder das Unternehmen) freut sich, das Eintreffen der Testergebnisse der jüngsten Erkundungsphase an der Nipissing Lorrain Mine seines 26 km südöstlich von Cobalt, Ontario, Kanada, liegenden Cobalt-Silber-Nickel-Grundstücks (das Nipissing Lorrain Minengrundstück oder das Grundstück) bekanntzugeben. Das Grundstück grenzt an die Silver Centre Claims von First Cobalt. In der Vergangenheit wurde hier in sechs voneinander unabhängigen Minen im Untertagebau Cobalt-Silver-Nickel-Erz abgebaut.In der ersten Phase des Erkundungsprogramms wurden Stichproben des Haldenmaterials genommen, die aus dem historischen Abbaubetrieb Staples Vein stammen. Von den 28 gesammelten Proben wurden 15 zur Analyse eingesendet. Die Haldenproben wiesen einen durchschnittlichen Cobalt-Gehalt von über 2,33 % auf, mit einem Spitzenwert von 8,33 % Co. Einige der Proben lagen über den Nachweisgrenzen für Kupfer und Nickel und werden derzeit erneut analysiert, um absolute Werte zu erhalten. Die gesamte Probenanalyse wurde von der Firma Bureau Veritas in Timmins, Ontario, Kanada, durchgeführt. Bei den ausgewählten Gesteinsproben handelt es sich um Stichproben, die nicht notwendigerweise repräsentativ für die Mineralisierungen auf dem Grundstück sind.Aufgrund der positiven Laborergebnisse prüft Quantum nun die Möglichkeiten eines Abbaus von Cobalt in seinen historischen Minen.Das Kobaltkonzessionsgebiet Nipissing Lorrain befindet sich 26 Kilometer südöstlich der Stadt Cobalt, in der Nähe der Ostgrenze von Ontario. Cobalt ist das Zentrum des früheren Kobaltabbaus in Ontario. Die Region ist bergbaufreundlich und weist eine reichhaltige Geschichte einer Kobalt- und Silberproduktion auf.Das Konzessionsgebiet umfasst 29 Schürfrechteeinheiten mit einer Größe von etwa 464 Hektar.Das Konzessionsgebiet ist über eine Straße zugänglich und 26 Kilometer von Cobalt entfernt. Folgen Sie von Norden aus der Schnellstraße 567 zum Silberzentrum. Biegen Sie nach 26,85 Kilometern nach links ab und fahren Sie weitere 4,35 Kilometer. Die Straße verläuft durch das Konzessionsgebiet, wobei der Erzgang Staples auf der linken Seite der Straße zu sehen ist. Aufgrund der früheren Produktion besteht in diesem Gebiet Zugang zu Strom und Infrastruktur.Im Konzessionsgebiet gibt es Kobalt-, Silber- und Nickelmineralisierungen in zahlreichen Bruchzonen und Erzgängen. Die Mineralisierung steht mit Kalziterzgängen in unmittelbarer Nähe von Diabaslagergängen in Zusammenhang. Die Mineralisierung kommt als Kobalt, Eisen, Nickel, Silberglanz, Nickelin und natives Silber vor. Im Konzessionsgebiet wurden Silbergehalte von bis zu 261 Gramm pro Tonne sowie Kobaltgehalte von bis zu 14,75 Prozent gemeldet. Diese Informationen stammen vom Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31M03NW00011 und MDI31M03NW00024).Seit 1925 werden im Konzessionsgebiet sporadische Abbau- und Explorationsarbeiten durchgeführt. Die ersten Schächte wurden 1925 von Nipissing Mining Co. Ltd. in den Erzgang Staples abgesenkt. Der Untertagebau wurde mit zahlreichen Schächten und bis zu fünf verschiedenen erschlossenen Abbauebenen bis zum Jahr 1940 fortgesetzt. Die gesamte gemeldete Produktion beläuft sich auf 2.507 Kilogramm Kobalt, 1.597 Kilogramm Nickel und 10.886 Kilogramm Silber von 122 Tonnen. Zwischen 1961 und 1967 wurden weitere Explorations-, Probennahme- und geophysikalische Programme durchgeführt. Seither wurden 1982 und 1994 Großprobennahmen beim Endmaterial des Erzgangs Staples entnommen. Die Gehalte der Großprobennahmen variieren zwischen 0,05 und 1,25 Unzen Silber pro Tonne (bei einer 20-Pfund-Probe). Diese Informationen stammen vom Mineral Deposit Inventory for Ontario (MDI31M03NW00011).Graham Davidson, P.Geol, ist die qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, die den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.Greg BurnsGreg Burns, Director800 - 1199 West Hastings StreetVancouver, British Columbia V6E 3T5Tel.: 604.283.1722Fax: 1.888.241.5996Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf von Quantum Cobalt Corp. (das Unternehmen) erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!