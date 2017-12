Gold im Wert von über 18 Milliarden Euro landete 2016 auf dem Müll

Eine neue Studie, die die Universität der Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der Internationalen Fernmeldeunion und der International Solid Waste Association herausgebracht hat, zeigt, dass die Menge des weltweit entstandenen Elektroschrotts im Jahr 2016 auf den Rekordwert von 45 Millionen Tonnen angewachsen ist. Wie kitco.com gestern berichtete sind in den entsorgten Geräten noch beträchtliche Mengen an Edelmetallen enthalten.Die Studie spricht dabei auch die Kritik an der "Wegwerfgesellschaft" an, die "durch den Trend charakterisiert ist, ein Produkt eher wegzuschmeißen und dafür ein neues zu kaufen, als es zu reparieren." Auf diese Weise landeten im vergangenen Jahr demnach 500 Tonnen Gold im Wert von 18,8 Milliarden Euro, sowie 1.600 Tonnen Silber im Wert von rund 900 Millionen Euro auf Müll. Auch 200 Tonnen Palladium im Wert von 3,4 Milliarden $ waren den Schätzungen zufolge noch in den entsorgten Elektrogeräten enthalten.Nach Angaben der Studie werden weltweit nur etwa 20% des Elektroschrotts recycelt. Der Großteil lande zusammen mit dem Hausmüll auf der Deponie.© Redaktion GoldSeiten.de