Ucore Rare Metals begrüßt Unterzeichnung von National Defense Authorization Act 2018

Halifax, 13. Dezember 2017 - Ucore Rare Metals Inc. (TSX-V: UCU, OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, die gestrige Unterzeichnung des National Defense Authorization Act 2018 durch US-Präsident Donald Trump zu kommentieren. Diese Verordnung beinhaltet eine Reihe von Initiativen, die für Ucore von strategischer Bedeutung sind, einschließlich der Genehmigung der Finanzierung in Höhe von fünf Millionen Dollar für die Entwicklung strategischer Technologien im Army Research Laboratory (das ARL) im kommenden Geschäftsjahr.Das Fünf-Millionen-Dollar-Programm wirkt sich direkt auf Ucore aus, da diese Gelder für die Entwicklung verbesserter Herstellungstechnologien für die Abscheidung, Förderung, Verhüttung, Sinterung, Laugung, Verarbeitung, Veredelung oder Produktion von Spezialmetallen wie Lanthanoidelemente [...] beiseitegelegt wurden. Die Lanthanoidelemente umfassen jene Reihe von Metallen, die gemeinhin als Seltenerdmetalle bezeichnet werden. Wie bereits zuvor in einem Bericht des Senate Armed Services Committee erklärt, wird diese beträchtliche Finanzierung heimischen Produzenten zugewiesen, die gemäß der Auffassung des Amtes wahrscheinlich in der Lage sind, in den kommenden fünf Jahren mit der kommerziellen Produktion solcher Materialien zu beginnen.Dieses historische Gesetz verdeutlicht unser unbeirrtes Engagement für unsere Männer und Frauen in Uniform - die größte Streitmacht in der Geschichte der Welt, sagte Präsident Trump. Der National Defense Authorization Act hätte zu keinem günstigeren Zeitpunkt kommen können. In den letzten Jahren musste unser Militär eine Reihe empfindlicher Budgetkürzungen hinnehmen, die sich erheblich auf unsere Bereitschaft ausgewirkt, unsere Kapazitäten reduziert und unseren Soldaten große Steine in den Weg gelegt haben. Mit der Unterzeichnung dieses Verteidigungsgesetzes werden wir den Prozess zur vollständigen Wiederherstellung der US-Militärmacht beschleunigen.Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherstellung einer Versorgung von kritischen Materialien wie Seltenerdmetalle, sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. Durch die Genehmigung dieser Gelder hat der Kongress die Bedeutung der Stärkung von Lieferketten für strategische und kritische Materialien untermauert. Ucore freut sich bereits auf den Wettstreit um die Finanzierung des Army Research Lab.Als Branchenführer bei Förder- und Veredelungstechnologien befinden wir uns in einer günstigen Lage, um das US-Verteidigungsministerium (US Department of Defense) bei der Förderung der Sicherheit der Lieferkette strategischer und kritischer Materialien zu unterstützen, sagte Steve Izatt, President und CEO von IBC Advanced Technologies. Die molekulare Erkennungstechnologie (Molecular Recognition Technology, die MRT) stellt eine heimische Plattform für die technischen Kapazitäten bereit, die erforderlich sind, um auf sichere und nachhaltige Weise eine stabile US-amerikanische Lieferkette für diese strategischen Materialien zu schaffen.Das Repräsentantenhaus und der Senat haben das 700-Milliarden-Dollar-Gesetz für das Geschäftsjahr 2018 Mitte November verabschiedet und der National Defense Authorization Act 2018, der die Ausgaben für das US-Militär genehmigt, wurde am Dienstagnachmittag vom Präsidenten im Weißen Haus unterzeichnet.IBC Advanced Technologies, Inc. ist ein preisgekröntes Unternehmen, das sich auf umweltfreundliche chemische Selektions- bzw. Trennverfahren unter Einsatz von innovativen MRT-Produkten spezialisiert hat. IBC hat seinen Hauptsitz in American Fork (Utah) und betreibt Produktionsanlagen in Utah und Houston (Texas). Bereits seit mehr als 29 Jahren beliefert IBC internationale Kunden in Industriebetrieben, Regierungsstellen und akademischen Forschungseinrichtungen mit seinen umweltfreundlichen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen. IBC hat sich auf die MRT-Technologie spezialisiert und setzt umweltverträgliche chemische Verfahren in der hochselektiven Trennung von Metallionen in einer komplexen Matrix ein. Basierend auf einer Technologie, die 1987 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, kommen die geschützten IBC-Produkte und -Verfahren weltweit in der Metallveredelung und im Bergbau zum Einsatz und wurden bereits von Unternehmen wie Tanaka Kikinzoku K.K. (Japan), Asarco Grupo Mexico (USA), Impala Platinum Ltd. (Südafrika) und Sino Platinum (China) verwendet. Die japanische Regierung (Mitsubishi Research, Inc.) hat IBC im Jahr 2014 im Rahmen einer Ausschreibung eine begehrte Förderung für ein Projekt zur selektiven Abscheidung der Radionuklide Strontium und Caesium aus kontaminiertem Meerwasser bei Fukushima (Japan) zuerkannt (Demonstration Project for Seawater Purification Technologies).IBCs große Erfahrung zeigt sich an der extensiven Entwicklung und Vermarktung von Trennungssystemen für Platingruppenmetalle (PGM) auf internationaler Ebene. PGMs sind den Seltenen Erden(REE) insofern ähnlich, als sie aufgrund ähnlicher chemischer Bestandteile einer selektiven Trennung schwer zugänglich sind.Die Allianz zwischen Ucore und IBC profitiert von IBCs nachweislichen Kompetenzen in der Entwicklung, Skalierung und Vermarktung von Systemen der selektiven Trennung für eine Reihe unterschiedlicher und komplexer Anwendungsbereiche. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.ibcmrt.com.Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Am 3. März 2015 meldete Ucore die Bildung eines Joint Ventures mit IBC hinsichtlich der Anwendung der Molekülerkennungstechnologie bei Seltenerdmetallen sowie der Verarbeitung von Berge mit mehreren Metallen in Nordamerika und damit in Zusammenhang stehenden Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren.Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.Ucore Rare Metals Inc.210 Waterfront DriveBedford, Nova Scotia Canada B4A0H3902.482.5214info@ucore.comwww.ucore.comwww.ucore.com/ucoretvVorsorglicher Hinweis: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Mit Ausnahme von historischen Fakten sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten, den Zeitrahmen für Forschung und Entwicklung, sowie vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gehören u.a. Aussagen, wonach wir eine langfristige Liefer- und Abnahmepartnerschaft eingehen könnten, und die Möglichkeit einer unabhängigen nordamerikanischen SEE-Lieferkette. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel, das Unvermögen des Unternehmens, Vereinbarungen abzuschließen, die Untauglichkeit des Produkts für die beabsichtigten Verwendungszwecke und die allgemeine Wirtschafts-, Markt-oder Geschäftslage.Die MRT-Technologie befindet sich derzeit im fortgeschrittenen Versuchsstadium. Der Nachweis der Eignung für die Seltenerdelementabscheidung im industriellen Maßstab muss erst erbracht werden. Das Unternehmen hat noch keine wirtschaftliche Evaluierung zum Einsatz der MRT-Technologie in der Seltenerdelementabscheidung vorgelegt und noch keine konkreten Verträge für die Verarbeitung von Seltenerdelementen unter Anwendung der MRT-Technologie abgeschlossen.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!