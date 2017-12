WGC: Die wichtigsten Faktoren für den Goldmarkt 2018

Der World Gold Council (WGC) rechnet damit, dass sich der Aufwärtstrend des Goldpreises im kommenden Jahr fortsetzt. In der heute erschienen Dezember-Ausgabe des Magazins " Gold Investor " schreibt John Reade, der leitende Marktstratege des WGC, dass Gold angesichts der Rally an den Aktienmärkten und der steigenden Zinsen in den USA auch in diesem Jahr eine starke Performance abgeliefert hat.Im nächsten Jahr wird die Geldpolitik seiner Ansicht nach weiterhin einer der entscheidenden Einflussfaktoren für den Goldpreis sein. Die US-Notenbank Fed hat für 2018 weitere Zinserhöhungen sowie zusätzlich die Reduzierung ihrer Bilanz angekündigt. Vor allem Letzteres berge gewisse Risiken, da es hier noch keine historischen Erfahrungswerte gibt. Die EZB und vermutlich auch die Bank of Japan werden ihre quantitativen Lockerungen zurückschrauben. Der WGC geht jedoch davon aus, dass die Geldpolitik insgesamt nur langsam und vorsichtig gestrafft wird - das Abwärtsrisiko für Gold dürfte sich daher in Grenzen halten.Unfreiwillige Unterstützung könnte das Edelmetall jedoch von den Aktienmärkten und dem Dollar erhalten: "Wir glauben, dass die Hausse der US-Aktien die Attraktivität von Gold 2017 beeinträchtigt hat", schreibt Reade. "Ein Ende dieses Trends könnte die Goldnachfrage wiederbeleben." Sollte 2017 zudem das Ende des starken Dollars markieren, könnte Gold im nächsten Jahr von einer Abschwächung der Währung profitieren.In Bezug auf den physischen Markt nennt der Chefstratege das Einkommenswachstum als wahrscheinlich wichtigsten Faktor. "Die Aussichten sind ermutigend" so Reade. "China, der größte Goldmarkt der Welt, hat eine harte Landung der Wirtschaft vermieden [...] und wird auch 2018 ein ordentliches Wachstum aufweisen." Auch Indien soll den Prognosen zufolge zu den Staaten mit dem höchsten Wachstum zählen und die Goldbranche des Landes wird sich nach Einschätzung des Beobachters mit der neuen Waren- und Dienstleistungssteuer arrangieren. Für die physische Goldnachfrage seien das gute Nachrichten. Alles in allem erwartet der WGC also eine positive Entwicklung des Goldmarktes und der Goldpreise im kommenden Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de