Interessante Statistiken zum Goldmarkt

In seiner aktuellen Ausgabe des Newsletters " Gold Investor " hat der World Gold Council (WGC) wieder informative Grafiken veröffentlicht, die die Größe des Goldmarktes und die Performance des Preises ins Verhältnis zu anderen Finanzmärkten und Assets setzen.Die Kursgewinne von Gold in US-Dollar bleiben zwar sowohl in diesem Jahr als auch im 10-Jahresdurchschnitt hinter dem Aktienindex S&P 500 zurück, liegen aber deutlich über denen des Rohstoffsektors. Zudem entwickelte sich Gold in diesem Jahr besser als die US-Anleihen und im 10-Jahres-Vergleich schneidet das Edelmetall sogar etwas besser ab als die internationalen Aktienmärkte:Nach Ansicht des WGC sollte die Performance des Goldpreises jedoch nicht nur in einer Währung gemessen werden. Die folgende Grafik zeigt daher die jährliche Kursentwicklung in US-Dollar, chinesischen Yuan und indischen Rupien, sowie die Performance des Long US$ Gold Index:In diesem Jahr wies der Goldpreis bislang eine ungewöhnlich hohe Korrelation zu hochwertigen US-Anleihen auf. Die stärkste negative Korrelation stellte der WGC gegenüber dem Aktienindex S&P 500 fest: