Aserbaidschan: Verdreifachung der Goldproduktion

Die aserbaidschanische Presseagentur APA hat kürzlich die aktuellen Zahlen der diesjährigen Edelmetallproduktion des Landes bis einschließlich November mitgeteilt.Wie aus der Meldung hervorgeht, hat sich die Goldfördermenge in den ersten elf Monaten 2017 im Vergleich zum Vorjahr auf das 3,2-fache erhöht. Insgesamt belief sich der Goldausstoß der aserbaidschanischen Minen in diesem Jahr bisher auf 5.669 kg.Die Silberproduktion des Landes betrug den Angaben zufolge im gleichen Zeitraum nur 566,8 kg. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das dennoch einem Plus von 67,9%.© Redaktion GoldSeiten.de