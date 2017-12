Bill Baruch: Bodenbildung am Goldmarkt zu Weihnachten

Rohstoffmarktexperte Bill Baruch geht davon aus, dass der Goldkurs bei seinem aktuellen Niveau einen Boden bilden und in Zukunft wieder steigen wird. Dies sagte der Präsident der Maklerfirma Blue Line Futures gestern in einem Interview mit kitco.com "Wenn Sie noch nicht gekauft haben, würde ich noch auf einen kleinen Rücksetzer auf 1.247 $ oder 1.250 $ warten", rät der Trader. "Dort liegt die Unterstützung." Baruch weist auf den Commitments of Traders Report hin, in dem die Positionierungen der Marktteilnehmer an der Terminbörse COMEX veröffentlicht werden. "Die Long-Positionen wurden bereits um etwa 33% reduziert", erklärt Baruch. "Ich glaube nicht, dass noch viele Verkäufe folgen werden." Der Prozess der Bodenbildung könne jetzt beginnen: "Ich denke, dass der Kurs diesen Boden um Weihnachten herum finden wird."Nach Einschätzung des Experten ist derzeit zudem eine günstige saisonale Zeit für Goldkäufe. In neun der letzten zwölf Jahre hat das Edelmetall seinen Angaben zufolge Kursgewinne verzeichnet.In Bezug auf Silber ist Baruch weniger optimistisch. Erst bei einem Schlussstand über 17 $ - oder besser noch oberhalb des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts bei derzeit 17,20 $ - würde sich das Bild aus technischer Sicht wieder verbessern.Bullisch ist der Trader jedoch mit Blick auf Palladium: "Ich denke, dass Palladium 2018 ein großartiges Jahr haben und sein Allzeithoch von 1.090 $ testen wird."© Redaktion GoldSeiten.de