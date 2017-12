Metals Focus erwartet weitere Erhöhung der indischen Silberimporte

Das unabhängige Marktforschungsunternehmen Metals Focus rechnet damit, dass Indien im kommenden Jahr noch mehr Silber importieren wird als 2017. Dies geht aus einer gestern auf Bloomberg.com veröffentlichten Meldung hervor.In diesem Jahr haben sich die indischen Silbereinfuhren offenbar von ihrem 2016 verzeichneten 4-Jahrestief erholt. Im vergangenen Jahr beliefen sich die Importe nur auf 3.000 Tonnen - ein starker Rückgang gegenüber 2015, als das Land noch rund 7.500 Tonnen Silber liefern ließ. In diesem Jahr sollen die Einfuhren den Schätzungen zufolge wieder 5.500 Tonnen erreichen.Chirag Sheth, ein Analyst von Metals Focus, bezeichnet die Erholung der Nachfrage gegenüber Bloomberg als Überraschung. Dazu beigetragen hat nach Angaben des Artikels der Rückgang des lokalen Preisniveaus, welches in diesem Jahr um 5,3% gesunken ist. Zudem sorgte die Einführung einer neuen Waren- und Dienstleistungskäufe im Juli für gestiegene Importzahlen, weil die Edelmetallhändler ihre Lagerbestände noch vor Inkrafttreten der Steuer aufstocken wollten.Im nächsten Jahr könnten sich die Silbereinfuhren Indiens nach Angaben von Metals Focus auf 6.000 Tonnen erhöhen. "Wir beobachten eine konstante Verbesserung des Marktes, insbesondere in der Schmuckbranche und in Bezug auf Silberwaren", erklärt Sheth. Negative Auswirkungen habe das niedrige Preisniveau allerdings auf das Käuferverhalten in einem anderen Bereich: "Die Investitionsnachfrage ist noch immer enttäuschend", sagt der Analyst.© Redaktion GoldSeiten.de