Sind Sie bereit für die nächste Rally?

Jedes der letzten drei Jahre hat mit einer Goldrally von mehr als 10% begonnen. Die Voraussetzungen für eine vergleichbare Kursbewegung 2018 sind gegeben. Sind Sie vorbereitet?Es wurde viel darüber geschrieben, wie vorhersehbar der jüngste Sell-off am Gold- und Silbermarkt war. Sei es aufgrund der Verkäufe zum Zweck steuerlicher Verlustvorträge, aufgrund der Saisonalität, aufgrund des Abbaus der Positionen an der COMEX oder aufgrund der erwarteten Zinserhöhung in den USA - die Mehrheit der Analysten hat für November und Dezember eine schwache Kursentwicklung prognostiziert und dieses Mal hat die Mehrheit recht behalten.Doch wenn der Abverkauf so vorhersehbar war, warum kann dann nicht auch die nächste Rally zu Jahresbeginn ebenso vorhersehbar und sicher sein? Unten sehen Sie einen Wochenchart des Goldpreises an der COMEX, der bis ins Jahr 2014 zurückreicht. Beachten Sie die Bodenbildung in jedem Dezember der letzten drei Jahre und die Rallys, die daraufhin im Januar und Februar folgten:Bei TF Metals Report haben wir ein altes Sprichwort, das sich hier wieder als zutreffend erweist: "Wenn Sie in Gold und Silber investieren, müssen Sie immer bereit sein, ein bisschen zu verkaufen, wenn die Lage gerade am besten erscheint, und ein bisschen zu kaufen, wenn die Aussichten am düstersten sind." Ich denke nicht, dass irgendjemand bestreiten würde, dass sich der Dezember 2017 wie die dunkelste Zeit in der jüngeren Vergangenheit der Edelmetallmärkte anfühlt.Dieses Sentiment spiegelt sich im Relative-Stärke-Index (RSI) von Gold, Silber und den Minenaktien wider. Aufwärtstrends nehmen meist dann ein Ende und schlagen in Kursverluste um, wenn der RSI auf über 70 steigt. Bei einem Sell-off kommt es im Allgemeinen dann zur vorübergehenden Kapitulation, wenn der RSI unter 30 fällt. Als der Silberpreis an der COMEX im letzten Frühjahr beispielsweise an 17 aufeinanderfolgenden Handelstagen sank (siehe Chart unten), erreichte der RSI ein extremes Tief von 18. Daraufhin kehrte sich die Kursentwicklung um und es kam zu einer Rally.