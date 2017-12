Moly Mines Ltd.: Kein Handel

Es tut sich was bei Moly Mines . Wie das Unternehmen nun veröffentlicht hat, wird man die Übernahme von QMC durchziehen. Allerdings nun komplett und nicht wie zunächst angekündigt nur mit dem Kauf des Kupferprojektes (Link zur News ).Es macht für mich deutlich mehr Sinn, sich alle Projekte von QMC mit einer Komplettübernahme zu sichern, zumal der Kaufpreis von 50,8 Millionen AUD nicht gerade niedrig ist.Jeder QMC-Aktionär soll 0,17 AUD in Cash erhalten und im Vorfeld haben bereits 20% der Aktionäre zugestimmt und die Aktien bereits auf MOLY übertragen.Das offizielle Übernahmeangebot ging heute an die QMC-Aktionäre und QMC gab sofort eine Empfehlung zur Annahme das Angebotes an seine Aktionäre: www.qmcl.com.au Das Angebot läuft bis zum 19.01.2018.Es sieht danach aus, als könnte Moly Mines nun endlich die passende Akquisition gefunden haben. Die Chancen, dass Moly dann mit Abschluss der Übernahme wieder das ASX-Listing zurückerhält, steigen somit.Der Kaufpreis ist ambitioniert und es wird viel Cash bezahlt. Doch dies scheint die einzige Chance zu sein, wieder zurück auf die Beine zu kommen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.