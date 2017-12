Monument Mining Ltd.gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

Vancouver, 15. Dezember 2017 - Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt die Ergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt, die am 15. Dezember 2017 in Vancouver, British Columbia, abgehalten wurde. Die Beteiligung an der Versammlung, in Person oder durch Stellvertreter, lag bei 30% der ausgegebenen und umlaufenden Aktien. Alle vom Management für die Direktorenposten aufgestellten Kandidaten, Robert F. Baldock, Cathy Zhai, Zaidi Harun, Graham Dickson und Michael John Kitney, wurden von den Aktionären wieder gewählt. Alle Resolutionen wurden wie vorgeschlagen durch über 99% der abgegebenen Stimmen genehmigt.Robert Baldock, President und CEO, äußerte sich dazu: "Ich möchte die Gelegenheit ergreifen und mich bei unseren Aktionären, Mitarbeitern und allen Stakeholdern für ihre zuverlässige Unterstützung bedanken, da wir jetzt in die Zukunft aufbrechen. Wir werden uns mehr denn je auf die Erweiterung unseres Goldinventars konzentrieren und die Disziplin in unseren Betrieben aufrechterhalten."Für weitere Informationen zu diesen Punkten beziehen Sie sich bitte auf das Informationsrundschreiben Monuments. Sie finden es bei SEDAR (www.sedar.com oder besuchen Sie unsere Webseite www.monumentmining.com.Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Polymetallprojekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und des Murchison-Goldprojekts sowie des Tuckanarra-Projekts in Western Australia, das sich aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra zusammensetzt. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.Monument Mining Ltd.Richard Cushing, Investor RelationsSuite 1580 - 1100 Melville StreetVancouver, BC, Canada V6E 4A6Tel. +1-604-638 1661Fax +1-604-638 1663www.monumentmining.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.