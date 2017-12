Cameo Resources Corp. plant Feldprogramme in Lithiumprojekt in Quebec und Silber-Goldprojekt in BC

Vancouver, 18. Dezember 2017 - Cameo Resources Corp. (TSX.V CRU)(OTC: SIDNF)(das Unternehmen) freut sich, seine Feldpläne für die Exploration des regionalen Lithiumprojekts Whabouchi in Nord-Quebec sowie des Silber-Goldprojekts Silver King North im Zentrum von British Columbia bekannt zu geben. Der Abschluss der Detailplanung beider Programme steht kurz bevor und die Feldarbeiten sollen eingeleitet werden, sobald es die Witterungsverhältnisse erlauben.Das regionale Lithiumprojekt Whabouchi umfasst eine Gesamtfläche von mehr als 19.000 Hektar und liegt unweit der von Nemaska Lithium Inc. betriebenen Lithiumlagerstätte Whabouchi, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium befindet. Das von Cameo in Option gehaltene Konzessionsgebiet Montagne Lake hat eine Grundfläche von 4.485 Hektar und befindet sich 3 km westlich von Nemaskas Lithiumlagerstätte Whabouchi. Das vom Unternehmen in Option gehaltene Konzessionsgebiet Dumont umfasst eine Zusatzfläche von 14.550 Hektar und liegt 7 km östlich der Lagerstätte. Die Fernstraße Route du Nord in Quebec durchquert beide Konzessionsgebiete.Cameo Resources freut sich schon sehr darauf, die für 2018 geplanten Arbeiten umzusetzen. Gemeinsam mit unserem Partner Clean Commodities Corp. sind wir - was unseren Pachtbesitz betrifft - mittlerweile das größte börsennotierte Unternehmen in einer Region, die durch Nemaska Lithiums ertragreiche Lithiumlagerstätte Wabouchi fest verankert ist. Dank unserer vor kurzem angekündigten Optionsvereinbarung ist Cameo Resources in der einzigartigen Lage, vom Boom des Lithium- und Energiemetallsektors bestmöglich zu profitieren, erklärt Akash Patel, President des Unternehmens.Die geplanten Arbeiten bestehen aus Polygonzugmessungen, Kartierungen und Probenahmen, die eine Auffindung potenzieller lithiumhaltiger Pegmatite ermöglichen und an die im Sommer 2016 durchgeführten Feldarbeiten anschließen sollen. Damals wurden im Rahmen der Analyse von 182 stichprobenweise gewonnenen Splitterproben Lithiumwerte von bis zu 344 ppm Li2O (entsprechend 160 ppm Li laut Bericht des unabhängigen Labors von Actlabs in Ancaster, Ontario) ermittelt. In den Pegmatiten, die das Explorationsziel darstellen, sollte das Mineral Spodumen enthalten sein, das Ähnlichkeiten mit dem Lithium-Trägermineral in Nemaskas Lagerstätte Whabouchi aufweist. Werden tatsächlich Erzgänge mit Spodumen-Pegmatitmineralisierung entdeckt, wären für Cameo Schlitzprobenahmen und Testbohrungen im Spätsommer 2018 angezeigt.Die im Nahbereich gelegene und von Nemaska Lithium Inc. betriebene Lagerstätte Whabouchi ist ein geplanter Lithiumbergbaubetrieb im Machbarkeitsstadium, der in einer Reihe von gemäß der kanadischen Vorschrift 43-101 erstellten Fachberichten detailliert beschrieben wurde, zuletzt in einem Machbarkeitsbericht vom 19. Mai 2016 (die Berichte sind auf der Webseite http://www.nemaskalithium.com nachzulesen). Obwohl Nemaskas Lithiumlagerstätte Whabouchi auf ein entsprechendes Lithium-Explorationspotenzial in den Konzessionsgebieten von Cameo hinweist, ist diese räumliche Nähe nicht zwingend ein Beweis dafür, dass in den Konzessionsgebieten von Cameo auch tatsächlich ähnliche Vorkommen gefunden werden.Cameos Projekt Silver King North befindet sich in der Silber-Goldregion Skeena Arch im Zentrum der Provinz British Columbia, die hohes Entdeckungspotenzial birgt. Das Projekt umfasst mehr als 16.273 Hektar (40.194 Acres) Grundfläche und liegt 15 km südlich von Houston, BC. Das Konzessionsgebiet grenzt an das Projekt Silver Queen, in dem vor kurzem von New Nadina Explorations Ltd. Bohrungen durchgeführt wurden. Die entsprechenden Analyseergebnisse stehen noch aus. Zusätzlich zu New Nadina hat das Projekt Silver King North auch eine gemeinsame Grenze mit dem börsennotierten Unternehmen Tasca Resources Ltd. und befindet sich 12 km westlich des ehemaligen Produktionsbetriebs der Silbermine Equity.Eine Beilage zu dieser Pressemeldung ist unter http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/524f718e-dea6-43d2-aa1c-d1a31ef9a6a5 verfügbar.Cameo plant die Einleitung eines Folgeprogramms, um eine Reihe luftgestützter Magnetfeldanomalien in den Konzessionsgebieten des Projekts Silver King North, die als Teil eines möglichen großen Porphyrsystems gedeutet werden, mittels bodengestützter Methoden zu untersuchen. Als vorrangiges Explorationsziel hat Cameo Resources eine Zone mit starken Magnetfeldwerten 10 km nördlich von New Nadinas Projekt Silver Queen definiert; laut einem Bewertungsbericht des früheren Eigentümers aus dem Jahr 2012 könnte diese Zone den Ausgangpunkt eines wiederaufkeimenden Intrusionszentrums bilden. Cameo trifft derzeit die Wahl zwischen zwei qualifizierten geologischen Explorationsunternehmen, die mit der Umsetzung von Arbeiten im Rahmen eines ersten Explorationsprogramms beauftragt werden sollen.Das nördlich von New Nadina gelegene Projekt Silver King bietet Cameo Resources Chancen, auf regionaler Ebene von diesem faszinierenden Gebiet zu profitieren. Cameo zählt neben New Nadina mit seinem Projekt Silver Queen derzeit zu den größten Besitzern zusammenhängender Pachtgründe in diesem Gebiet. Wir werden in Kürze das geologische Unternehmen auswählen, das für uns die Feldarbeiten durchführt, und blicken - was unsere beiden Projekte betrifft - mit großen Erwartungen in das Jahr 2018, so Akash Patel, President von Cameo Resources.Eine Anlage zu dieser Pressemeldung ist unter http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/77198ac4-9059-47e7-99c3-6041f174f64d verfügbar.Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden gemäß den kanadischen Regulierungsbestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und von Harrison Cookenboo, Ph.D., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger und Berater von Cameo Resources Corp. bestätigt. Cameo Resources Corp. legt seinen Geschäftsschwerpunkt auf die strategisch kluge Übernahme außergewöhnlicher, jedoch augenscheinlich unterbewerteter Projekte, um dadurch den Unternehmenswert zu steigern.Die Transaktion muss von der Börsenaufsicht der TSX genehmigt werden.Für das Board of DirectorsCameo Resources Corp.Akash PatelAkash Patel, PresidentAkash Patel, President604-446-6440E-Mail: akashp006@gmail.comwww.cameoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!