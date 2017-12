Asante Gold Corp. schließt eine Aktien-für-Schulden-Privatplatzierung und Frühwarnbericht ab

Vancouver, 15. Dezember 2017 - Asante Gold Corp. (CSE: ASE / FRANKFURT: 1A9 / OTC: ASGOF) (Asante Gold oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine am 26. Oktober 2017 angekündigte Aktien-für Schulden-Privatplatzierung abgeschlossen hat.Das Unternehmen hat Schulden von US$956.474,35 durch die Ausgabe von 9.564.744 Stammaktien und 603.976 Optionsscheinen für den Erwerb von Stammaktien (die Warrants) zu einem angenommenen Preis von $0,10 pro Aktie an Zulieferer, Mitarbeiter, Berater und Gläubiger des Unternehmens, einschließlich einiger Insider, beglichen. Die Warrants wurden nur an unabhängige Gläubiger ausgegeben und können alle zu einem Preis von $0,15 für eine Laufzeit von zwei Jahren in Stammaktien umgewandelt werden. Die ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag.Douglas MacQuarrie, Direktor, Präsident & CEO des Unternehmens, wandelte direkt und indirekt $281.617,90 in Barkredite und -aufwendungen um und erwarb 2.816.179 Stammaktien. MacQuarrie besitzt nun als wirtschaftlicher Berechtigter 12.540.729 Stammaktien, 325.000 Aktienbezugsscheine und 200.000 Aktienoptionen, was bei Ausübung solcher Optionsscheine und Aktienoptionen 22,65 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien der Gesellschaft auf einer teilweise verwässerten Basis ausmacht.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Goknet Mining Company Limited (Goknet), ein Unternehmen, das mit der Asante Gold Corp. durch einen gemeinsamen Direktor verbunden ist, 4.445.000 Stammaktien des Unternehmens und 444.500 Optionsscheine für den Erwerb von Stammaktien erworben hat, wodurch sich die ausstehenden Darlehen von Goknet an das Unternehmen um $444.500 verringert haben. Nach dieser Transaktion besitzt Goknet als nutzungsberechtigtes Unternehmen 9.287.000 Stammaktien und 444.500 Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien, was 16,89% der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens auf einer teilweise verwässerten Basis entspricht. Goknet hat das Unternehmen darüber informiert, dass die Aktien zu Investitionszwecken erworben wurden und dass Goknet beabsichtigt, seine Investition in das Unternehmen von Zeit zu Zeit zu bewerten und seine wirtschaftliche Beteiligung je nach Investitionszweck zu erhöhen oder zu verringern.Bestimmte Direktoren und leitende Angestellte der Gesellschaft nahmen an der Privatplatzierung teil. Eine solche Beteiligung würde als related party transaction [Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen] im Sinne des multilateralen Übereinkommens 61-101 (MI 61-101) angesehen. Die Transaktion wäre von den formellen Bewertungs- und Genehmigungspflichten der Minderheitsaktionäre von MI 61-101 ausgenommen, da weder der faire Marktwert der an diese Personen ausgegebenen Stammaktien noch die von ihnen gezahlte Gegenleistung 25% der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen würde.Im Namen des Board,Douglas R. MacQuarriePresident und CEO Asante bemüht sich weiterhin darum, die Mittel für die Erschließung der Kubi-Goldabbaukonzessionen in Ghana als potenziellen kurzfristigen Untertagebetrieb durch Eigenkapital-/Fremdfinanzierungen bzw. Joint Ventures zu sichern. Asante erkundet außerdem die Konzessionen Keyhole, Fahiakoba und Betenase, die sich allesamt neben oder entlang des Streichens größerer Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks in Ghana befinden.Douglas MacQuarrie, President & CEOTel: +1 604-558-1134E-Mail: douglas@asantegold.comDoreen Kent, Informationsstelle für AktionäreTel: +1 604-948-9450E-Mail: d.kent@eastlink.caFlorian Riedl-Riedenstein, DirectorEuropean Investor RelationsE-mail: frram@aon.netNähere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.asantegold.com.LEI Number: 529900F9PV1G9S5YD446DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER AN US-NACHRICHTENAGENTUREN BESTIMMT.Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde über nehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!