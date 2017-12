MGX Minerals beginnt mit Exploration und Genehmigungsverfahren auf Kootenay und Wonah

Probe SiO2 Fe2O3 MgO CaO P2O5 LOI Gesamt

15WONAH-1 99.4 0.04 0.02 0.01 <0.01 0.14 99.76

15WONAH-2 99.2 0.04 0.01 0.01 <0.01 0.12 99.51

15WONAH-3 99.7 0.03 0.01 <0.01 <0.01 0.08 99.87

15WONAH-4 99.5 0.04 0.01 0.01 <0.01 0.1 99.76

15WONAH-5 99.5 0.06 0.02 0.02 0.01 0.21 100.1

15WONAH-6 98.9 0.03 0.01 <0.01 <0.01 0.1 99.14

15WONAH-7 99.2 0.05 0.01 <0.01 <0.01 0.06 99.43

15WONAH-8 99.9 0.04 0.01 0.01 <0.01 0.11 100.17

15WONAH-9 99.3 0.05 0.01 0.01 <0.01 0.21 99.73

15WONAH-1099.5 0.03 0.01 <0.01 <0.01 0.11 99.74

15WONAH-1199.3 0.05 0.01 <0.01 <0.01 0.13 99.59

Probe SiO2 Fe2O3 MgO CaO P2O5 LOI Gesamt

Koot-15-AR97.97 0.53 0.01 0.03 0.01 0.24 99.17

Koot-15-AR98.82 0.44 <0.01 0.05 0.01 0.2 99.91

Koot-15-AR98.39 0.48 <0.01 0.01 0.01 0.25 99.75

Koot-15-AR97.87 0.46 <0.01 0.01 0.01 0.28 99.14

Koot-15-AR97.95 0.46 0.01 0.01 <0.01 0.34 99.36

Koot-15-AR97.89 0.55 0.01 0.01 0.01 0.31 99.32

Koot-15-AR97.61 0.52 0.01 0.01 0.01 0.33 99.36

Koot-15-AR97.63 0.51 <0.01 0.01 0.01 0.4 99.16

Vancouver, 18. Dezember 2017 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / OTCQB: MGXMF / FKT: 1MG) gibt bekannt, dass die Erschließungsarbeiten auf seinen Siliziumprojekten Kootenay und Wonah nahe Canal Flats in British Columbia begonnen haben. Es wurde mit dem Explorationsplan und den Arbeiten für die erforderlichen Genehmigungen begonnen. Die archäologische Einschätzung (AOA) und die Ergebnisse der Umweltprüfung sollen in Kürze starten. Zurzeit ist eine Bewertung der Infrastruktur im Gange; dazu gehört auch eine Bewertung der Massengut-Ausladeanlage bei Canal Flats, darunter zehn Abladegleise, die zuvor genutzt wurden, um Gips abzuladen. Hochwertiges Siliziumdioxid ist das Ausgangsmaterial für von der Industrie und der Solarindustrie genutztes Siliziummetall.Um nach dem Erwerb von ZincNyx Energy Solutions (siehe Pressemitteilung vom 13. Dezember 2017) die Expansion des Unternehmens in den Bereich der kostengünstigen Energiemassenspeichersysteme zu fördern, hat MGX der Erschließung seiner Siliziumprojekte und der Bewertung, ob sie ein Siliziummetall-Potenzial aufweisen, den Vorrang gegeben. Eine der Hauptverwendungsmöglichkeiten von Siliziummetall ist der Einsatz in Solaranlagen. Solaranlagen sind ein Meilenstein für netzferne und dezentrale Energielösungen. In Kombination mit Massenspeichersystemen, wie jenes, das derzeit von ZincNyx entwickelt wird, kann Solarenergie Dieselgeneratoren ersetzen oder deren Leistung verbessern, Energie speichern, um im privaten und kommerziellen Bereich die Netzlast auszugleichen und zu sichern, und Industriegelände, Telekommunikationsanlagen, große Computerserver und Militärbasen mit Primär- und Reservestrom versorgen. Weitere Informationen über die Integration von Solarenergie mit den Energiespeichersystemen von ZincNyx finden Sie in diesem Video und unter ZincNyx.com.Es wurde ein Metallurgie-Programm entworfen, um zu testen, ob eine Höherstufung auf Siliziummetall und solares Silizium möglich ist. Das Auswertungslabor hat eine Sammelprobe von zwei Tonnen angefordert. Das Auswertungslabor ist qualifiziert, das Verfahrens- und Anlagendesign zu erstellen, falls das gefundene Silizium auf Siliziummetall hochgestuft werden kann.Das Hauptziel ist der Bergkamm, wo steil einfallende Quarzite aus dem Ordovizium über eine Streichlänge von rund 850 Metern zu Tage treten. Geologische Kartierung, geochemische Beprobung und Vermessungen haben eine Reihe von weißen Quarzit-Aufbissen identifiziert (Quarzitformation Wonah), die 2 Linsen bilden: die Central Zone, die für rund 500 m verfolgt wurde, und die South Zone, die für rund 350 m entlang des Streichens verfolgt wurde. Die Zonen Central und South bestehen aus einer sehr kompetenten Quarzitgruppe, die nach Nord, Nordnordost verläuft, rund 50 Meter breit ist und steil nach Osten einfällt. Es gibt eine Ostsüdost verlaufende Falte zwischen den Quarzitzonen Central und South, die eine linksseitige, horizontale Verschiebung von ungefähr 200 m aufweist. Auf den Zonen Central und South wurden kurz nach dem Erwerb im Jahre 2015 von MGXs VP Exploration Andris Kikauka (P. Geo.) insgesamt 11 Quarzit-Gesteinssplitterproben genommen. Die Gesteinssplitterproben wurden vom Labor ALS Minerals in Vancouver, British Columbia, einer Gesamtgesteinsanalyse ME-XRF-06 (XRF26) mittels Lithium-Borat-Fusion unterzogen. Die Ergebnisse der wichtigsten Elemente sind hier in Prozent zusammengefasst:Die Liegenschaft wurde zuvor von COMINCO erbohrt. COMINCO hat im Jahre 1981 an 7 verschiedenen Stellen insgesamt 8 Bohrlöcher niedergebracht und der NQ-Kern betrug insgesamt 477,16 Meter. Die Liegenschaft Kootenay ist 165,70 Hektar groß. 2015, kurz nach dem Erwerb der Liegenschaft durch MGX Minerals hat der VP of Exploration Andris Kikauka (P. Geo.) Feldarbeiten durchgeführt, die aus geochemischer Beprobung und geologischer Kartierung bestanden. Die geochemische Beprobung fand auf freiliegendem Oberflächengestein in unmittelbarer Nähe der früher von Cominco durchgeführten Diamantbohrungen statt. Insgesamt wurden 8 Gesteinssplitterproben aus Ausbissen nahe der früheren Bohrungen genommen und vom Labor ALS Minerals in Vancouver, Britisch Columbia, einer Gesamtgesteinsanalyse ME-XRF-06 (XRF26) mittels Lithium-Borat-Fusion unterzogen. Die besten Ergebnisse aus den Zonen Koot North, Middle und South sind hier in Prozent angegeben:Beide Liegenschaften befinden sich in der Nähe von Infrastruktur und einer zentralen Abladeanlage. Das Unternehmen kann auf jeder Liegenschaft sofort mit einem 10 Bohrlöcher umfassenden Bohrprogramm beginnen, auf das kleine Sammelproben für metallurgische Tests folgen sollen. Bei geeigneter Metallurgie sind Infill-Bohrungen geplant, um eine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung zu erstellen. Die Liegenschaften sind allgemein für den Steinbruchabbau geeignet. Die Erschließungsstrategie hängt stark von den metallurgischen Ergebnissen ab. Zurzeit werden mögliche strategische Partnerschaften in der Siliziummetall- und Solarbranche untersucht, die eine entscheidende Rolle beim Erschließungsplan spielen werden, falls sich herausstellt, dass das gefundene Silizium für die anvisierten Einsatzbereiche in der Siliziummetallindustrie geeignet ist.Der technische Teil dieser Pressemeldung wurde von Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration von MGX Minerals, geprüft. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument (N.I.) 43-101.MGX kann beschließen, seine Siliziumprojekte in die Produktion zu überführen, ohne zuvor die Mineralressourcen mit Unterstützung durch einen unabhängigen technischen Bericht oder die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zu ermitteln. Eine Produktionsentscheidung ohne Unterstützung durch einen technischen Bericht mit einer unabhängigen Ermittlung der Mineralressourcen oder -reserven und ohne Machbarkeitsstudie, mit der die wirtschaftliche oder technische Rentabilität nachgewiesen wird, ist mit erhöhter Unsicherheit und einem höheren Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns verbunden. Historisch betrachtet, gehen derartige Projekte mit einem weitaus höheren Risiko des wirtschaftlichen oder technischen Scheiterns einher. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Material- und Energieaktiva in ganz Nordamerika. Erfahren Sie mehr unter www.mgxminerals.com.Jared Lazerson, President & CEOTelefon: 1.604.681.7735Web: www.mgxminerals.comDie Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Informationen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind typischerweise an Begriffen wie glauben, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, schätzen, potenziell und ähnlichen Ausdrücken, die sich von Natur aus auf zukünftige Ereignisse beziehen, zu erkennen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen des Unternehmens keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Um eine vollständige Erörterung solcher Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen zu lesen, werden die Leser ersucht, die öffentlichen Einreichungen des Unternehmens im Firmenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com zu konsultieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!