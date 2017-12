AngloGold - Schwacher Dezember mit aktuell -11,39%

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das südafrikanische Minenunternehmen AngloGold Ashanti Ltd. schien sich zunächst stabilisieren zu wollen. Zumindest hierließ die Aktie diesen Eindruck mit der positiven Handelskerze vom November. Seither jedoch dominieren die Verkäufer und mit gegenwärtig -11,39% wird abermals die untere Range der mehrmonatigen Handelsspanne getestet. Zoomen wir uns im Nachgang näher ins Kursgeschehen, um einen Eindruck über die weitere Perspektive zu erhalten.Mit dem schwachen Einstieg in den Dezember, befindet sich die Aktie in einer brisanten Situation. Sollte es nämlich zu einem neuen Mehrwochentief kommen, könnte sich bei Notierungen unter 8,86 USD ein weiterer Abwärtsimpuls bis 8,50 USD und darunter bis zur Unterstützung bei 7,20 USD eröffnen. Bereits unterhalb von 8,50 USD würde sich die charttechnische Situation zunehmend bärischer gestalten, sodass die Erholungsbewegung aus 2016 beinahe komplett relativiert wäre.Noch ist es zwar nicht soweit, doch die Euphorie aus dem Vorjahr scheint verflogen und so darf man gespannt sein, wie sich die Notierungen in 2018 darstellen werden. Gegenwärtig eher kritisch. Doch widmen wir uns nunmehr dem positiveren Verlauf. Sollte es nämlich wieder zu einer erhöhten Nachfrage auf dem aktuellen Kursniveau kommen, könnte sich bereits wie in den Vormonaten geschehen, ein Erholungsimpuls bis mindestens 10,00 USD anschließen.Ziehen die Kurse sogar noch darüber hinaus, könnte sich bei einem Ausbruch über den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA - aktuell bei 10,30 USD), eine weitere Performance bis 11,10 USD und darüber bis zum Widerstand bei 13,35 USD eröffnen. Doch bedarf es hierbei sicher vorab einer Stabilisierung bzw. neuen Aufwärtsbewegung beim Goldpreis selbst.Spekulativ betrachtet ergibt sich auf aktuellem Niveau eine interessante Einstiegschance. Denn wiederholt sich die Geschichte der jüngsten Zeit, könnte es vom aktuellen Niveau ausgehend eine Erholung bis mindestens 10,00 USD geben. Ein Anstieg über den SMA200, bei Kursen über 10,30 USD, dürfte weitere Kräfte bis 11,10 bzw. 13,35 USD generieren.Aufgrund des zuletzt erfolgten Abgabedrucks, könnten die Kurse zwar kurzzeitig eine Stabilisierung erfahren. Jedoch die Aktie buchstäblich angezählt scheint und sich in Folge dessen eine Korrekturausdehnung eröffnen könnte. Notierungen unter 8,86 USD dürften dabei als Startschuss einer Abwärtsbewegung bis 8,50 USD und darunter bis 7,20 USD angesehen werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.