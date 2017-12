Great Panther Silver erhält alle Umweltgenehmigungen für die neue Tailings-Anlage bei Topia

Vancouver, British Columbia, 18. Dezember 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE MKT: GPL; WKN: A0Y H8Q) ("Great Panther", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass SEMARNAT, die mexikanische Umweltbehörde, dem Unternehmen alle Genehmigungen für Errichtung und Betrieb der neuen Phase II Tailingsanlage ("TSF") ihrer Topia Mine in Durango, Mexiko, erteilt hat."Wir sind über den Abschluss des Genehmigungsprozesses, ohne Unterbrechung des Betriebs bei Topia, hocherfreut", sagte James Bannantine, Präsident & CEO." "Wir werden umgehend mit der Konstruktion von Phase II beginnen und haben genügend verbleibende Kapazität in Phase I, um den Minenbetrieb vorzusetzen und einen nahtlosen Übergang zur Einlagerung in Phase II zu ermöglichen."Die von SEMARNAT gewährten Genehmigungen für den Bau und den Betrieb der Phase II TSF und die Modifizierungen an der Verarbeitungsanlage von Anfang des Jahres werden die Trockeneinlagerung von Tailings gemäß aktuellem Betriebsplan der Topia Mine erlauben. Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE American unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, dem Guanajuato-Minenkomplex und Topia in Durango, fokussiert. Das Unternehmen untersucht auch den Neustart der Coricancha Mine in Peru, die im früheren Jahresverlauf übernommen wurde, und verfolgt weitere Bergbaugelegenheiten oder Projekte in Lateinamerika.James BannantinePräsident & CEODiese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und vorausschauende Informationen im Sinne des kanadischen Wertpapierrechts (zusammen "vorausschauende Aussagen"). Vorausschauende Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Zu solchen Faktoren gehören unter anderem Zeitplanungen der Errichtung der neuen Tailingsanlage und des Übergangs ohne Betriebsunterbrechung. Sie bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistung und Errungenschaften von den in solchen vorausschauenden Aussagen angekündigten oder implizierten deutlich abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken und Unsicherheiten, die sich aus den Operationen des Unternehmens in einem ausländischen Rechtsbereich ergeben, mögliche unerwartete Kosten und Ausgaben, physische Risiken im Bergbau, Währungsschwankungen, Schwankungen bei den Preisen für Silber, Gold und Basismetallen, Explorationsergebnisse als Indikation für zukünftige Produktion von Projekten, Genehmigungsrisiken und andere Risiken und Unsicherheiten, darunter auch die im zuletzt eingereichten Jahresbericht und im Bericht wesentlicher Änderungen beschriebenen, eingereicht bei der Canadian Securities Administrators und verfügbar auf www.sedar.com und die Berichte auf Formular 40-F und Formular 6-K, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission und verfügbar unter www.sec.gov.Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite! ( zur Meldung Great Panther Silver Ltd.Spiros CacosDirektor Investor Relations+1-604-638-8955 oder gebührenfrei: 1-888-355-1766scacos@greatpanther.comDeutsche Anleger:Metals& Mining Consult Ltd.Tel.: 03641 / 597471