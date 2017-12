Neuester Stand des Zusammenschlusses von Aphrodite Gold Ltd. und Spitfire Materials Ltd.

Ereignis Datum

Inkrafttreten des Scheme 20. Dezember 2017

Letzter Handelstag der 20. Dezember 2017

Aphrodite-Aktien an der

ASX



Beginn des Handels mit den neuen Spitf21. Dezember 2017

ire

-Aktien an der ASX mit aufgeschobener

Abrechnung



Stichtag für die Feststellung der 27. Dezember

Ansprüche an der Gegenleistung im 2017,

Rahmen des 19.00

Uhr (Zeit in

Scheme Melbourne)





Tag der Umsetzung des Scheme und 4. Januar 2018

Ausgabe der Gegenleistung im Rahmen

des



Scheme

Versand der Bewegungsauszüge für die 4. Januar 2018

Gegenleistung im Rahmen des



Scheme

Beginn des Handels mit den neuen Spitf5. Januar 2018

ire

-Aktien an der ASX mit normaler

Abrechnung



Einstellung des amtlichen Handels mit 8. Januar 2018,

Aphrodite-Aktien an der 17.00 Uhr (Zeit

ASX in Melbourne)

(oder wie

anderweitig von

der ASX

festgelegt)

Vertreter

Gesamtzahl der in Vertretung 348.641.209

abgegebenen Stimmen aller wirksam

bevollmächtigten

Stimmrechtsvertreter



Gesamtzahl der in Vertretung

abgegebenen Stimmen, in Bezug auf

welche die Bevollmächtigung vorgab,

dass der

Vertreter:



FÜR DEN BESCHLUSS STIMMT 335.479.499

GEGEN DEN BESCHLUSS STIMMT Null

SICH DER STIMME ENTHÄLT 15.000

NACH EIGENEM ERMESSEN ABSTIMMT 13.161.710

Abstimmung

Gesamtzahl der bei der Abstimmung

abgegebenen

Stimmen:



FÜR DEN BESCHLUSS 353.066.854 (99,99



%)

GEGEN DEN BESCHLUSS Null (0 %)

MIT STIMMENTHALTUNG 15.000 (0,01 %)

Anwesenheit (persönlich oder durch

einen Bevollmächtigten, Rechtsanwalt

oder

Unternehmensvertreter)



Gesamtzahl der Aktionäre, die auf der 125

Share-

Scheme-Versammlung anwesend waren und

abgestimmt

haben



Gesamtzahl der Aktionäre, die auf der 124 (99,20 %)

Share-

Scheme-Versammlung anwesend waren und

für

den Beschluss gestimmt haben

Gesamtzahl der Aktionäre, die auf der Null (0 %)

Share-

Scheme-Versammlung anwesend waren und

gegen

den Beschluss gestimmt haben