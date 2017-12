Osisko Metals Inc. übernimmt Pine Point Mining

Osisko Metals Inc. gab heute bekannt, dass es am 15. Dezember 2017 eine verbindliche Vereinbarung mit Pine Point Mining Limited geschlossen hat, der zufolge man alle ausstehenden Aktien von Pine Point übernimmt.Aktionäre von Pine Point erhalten je gehaltener Aktie 0,271 Aktien von Osisko Metals, einen 0,0677 Osiko Kauf-Warrants (der zu 1,50 CAD je Aktie innerhalb der nächsten 12 Monate eingelöst werden kann) und eine Stammaktie des neu zu bildenden Unternehmens "Spinco". Spinco wird alle Aktiva halten, außer dem Pine Point Projekt.Das Tauschverhältnis impliziert einen Preis je Pine Point Aktie von 0,21 C$, was 27% über dem gewichteten 30-Tage-Durchschnitt liegt.Zum Abschluss der Transaktion ist die Zustimmung von 2/3 der Aktionäre von Pine Point auf der für Februar 2018 geplanten Sonder-Hauptversammlung notwendig.© Redaktion MinenPortal.de