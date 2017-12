Manganese X Energy - Rückblick 2017: Meilensteine, solides Wachstum, technische Einblicke, Strategien und Ziele für 2018

Montreal, 19. Dezember 2017 - Manganese X Energy Corp. (TSX-V: MN, FSE: 9SC2, Tradegate: 9SC2, OTC PINK: SNCGF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass 2017 für das Unternehmen ein Jahr beträchtlichen Wachstums war. Es wurden Fortschritte beim Projekt in seinem Konzessionsgebiet Battery Hill in Woodstock (New Brunswick) verzeichnet, eine strategische Unternehmensfinanzierung durchgeführt sowie ein dynamisches und erfahrenes Team für die Weiterentwicklung des Unternehmens zusammengestellt.Das Unternehmen setzt seine intensive Strategie fort, Aktiva zu erwerben, um positive Cashflows zu generieren, die es Manganese X Energy ermöglichen, im Jahr 2018 weitere Projekte zu finanzieren und sein Konzessionsgebiet Battery Hill weiterhin zu erschließen. Dies wird es dem Unternehmen auch ermöglichen, das Projekt Battery Hill möglicherweise der Verwirklichung näher zu bringen, um wertschöpfendes Manganmaterial auf den schnell wachsenden nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batterie-Markt für Elektrofahrzeuge sowie auf alternative Energiemärkte zu bringen.Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy, sagte: Ich bin mit unseren Fortschritten im Jahr 2017 sehr zufrieden und stolz auf jedes Mitglied des Teams von Manganese X Energy. Unser Hauptaugenmerk war während des gesamten Jahres auf die potenzielle Weiterentwicklung der Aktiva von Manganese X Energy gerichtet, um diversifiziertes wertschöpfendes Manganmaterial auf die nordamerikanischen Märkte zu bringen. Ich möchte jedem einzelnen unserer Aktionäre sowie unserem großartigen Team für die Leidenschaft und Unterstützung im Jahr 2017 danken. Wir erwarten, dass 2018 ein Jahr bedeutender Fortschritte für Manganese X Energy mit einer starken Präsenz in unserer Branche werden wird.- Die Bildung eines Technical and Marketing Advisory Board, bestehend aus Jessica Dahn, Jay Richardson und Peter W. Godbehere, dessen Fokus auf den Lithium-Ionen-Batterie-Markt gerichtet ist. Die Aufgabe des Technical and Marketing Advisory Board besteht darin, das Board of Directors und das Management des Unternehmens bei unterschiedlichen Möglichkeiten in Zusammenhang mit der Verwendung neuartiger Technologien zur Herstellung umweltfreundlicherer Produkte zu unterstützen.- Abschluss der ersten Tranche der bereits zuvor veröffentlichten nicht vermittelten Privatplatzierung (die Finanzierung), bestehend aus 4.387.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,15 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 658.050,00 Dollar) und 2.106.667 Flow-through-Aktien (die FT-Aktien) zu einem Preis von 0,15 Dollar pro FT-Aktie (Bruttoeinnahmen von 316.000,05 Dollar)- Abschluss der letzten Tranche der bereits zuvor gemeldeten nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (die Finanzierung). Diese Tranche umfasste 3.000.000 Flow-through-Aktien (die FT-Aktien) zu einem Preis von 0,15 Dollar pro FT-Aktie (Bruttoeinnahmen von 450.000,00 Dollar) und hat die jüngste überzeichnete Finanzierung der beiden Unternehmen in Höhe von 1,45 Millionen Dollar somit abgeschlossen.- Aufnahme von Dr. Luisa Moreno in das Board of Directors- Erhalt der Ergebnisse der Konzeptstudie und der endgültigen Empfehlungen von Kingston Process Metallurgy (KPM). Das Unternehmen hat KPM beauftragt, eine elektrolytische Mangandioxid- (EMD)-Konzeptstudie durchzuführen. Das Unternehmen hat die Ergebnisse der Konzeptstudie geprüft und eine Reihe technischer Verarbeitungsoptionen untersucht, um das wertschöpfende Potenzial unseres Manganerz-Konzessionsgebiets in Houlton (Woodstock, New Brunswick, Kanada) zu steigern und zu maximieren.- Neue Bohrergebnisse des Frühlingsbohrprogramms bei der Lagerstätte Battery Hill im Mangankonzessionsgebiet Houlton Woodstock in Carleton County, fünf Kilometer nordwestlich von Woodstock (New Brunswick). Das Bohrprogramm umfasste neun Bohrlöcher auf insgesamt 1.599 Metern in den Gebieten Sharpe Farm und Moody Hill der Lagerstätte, wo im Rahmen früherer Bohrungen im Jahr 2016 Manganoxidgehalte von 16,73 Prozent auf 32,85 Metern (107,8 Fuß) oder 13,87 Prozent auf 52,6 Metern (172,5 Fuß) durchschnitten wurden (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2017). Die Gebiete Sharpe Farm und Moody Hill verweisen auf historische Vorkommen mit zahlreichen Grubenbauen an der Oberfläche. Historische Tonnagen, die nicht den Bestimmungen von National Instrument 43-101 (NI 43-101) entsprechen, und Gehaltsberechnungen (Sidwell, 1957) für die beiden Vorkommen werden mit 7.257.000 Tonnen mit neun Prozent Mangan bzw. mit 9.071.847 Tonnen mit 9,5 Prozent Mangan angegeben (diese Zahlen stellen historische Werte dar und entsprechen nicht den CIMM- oder anderen Bestimmungen, weshalb sie nicht als zuverlässig angesehen werden sollten - siehe historische Vorkommen).- Manganese X Energy Corp. hat die Ergebnisse einer Reihe diagnostischer Laugungstests erhalten, die von zwei der renommiertesten Prozessforschungslabors Kanadas durchgeführt wurden, um ein wertschöpfendes Manganprodukt für den nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batterie-Markt zu entwickeln. Die Kinetik des Laugungsverfahrens schien äußerst günstig für hohe Mangangewinnungswerte von bis zu 96 Prozent bei einer kurzen Kontaktzeit und ohne das Erfordernis eines Reduktionsmittels zu sein, während die Löslichkeit von Eisen und anderen Alkalimetallen niedrig bleibt, was die Downstream-Verarbeitungsanforderungen vereinfachen könnte.- Beauftragung von Mercator Geological Services Limited (Mercator) aus Dartmouth (Nova Scotia), einem Geologieunternehmen mit einer umfassenden Erfahrung in den Bereichen technische Berichte (Technical Reports) und Ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101, mit einer Mineralressourcenschätzung und einem technischen Bericht gemäß NI 43-101 für seine Manganlagerstätte Battery Hill. Das Projekt besteht aus zwei Phasen: einer ersten technischen Studie von Battery Hill, insbesondere zur Untersuchung der Bestätigungsbohrprogramme von Manganese, bestehend aus 25 Bohrlöchern auf insgesamt 5.188 Metern vor der Vorbereitung der Phase-2-Mineralressourcenschätzung und des zugehörigen Berichts gemäß NI 43-101.- Manganese X Energy Corp. hat eine Vertraulichkeitsvereinbarung mit der University of Minnesota (ESAF 920 Vertrag Nr. 12655 C) unterzeichnet, um moderne Mangangewinnungstechnologien, Methoden und effiziente, kostengünstige Innovationen weiterzuentwickeln.- Finanzprojekte von bevorstehenden (ausstehenden) Aktiva / positive Cashflow-Unternehmen- Fortsetzung seiner Bestrebungen, die Erschließung seines Mangankonzessionsgebiets weiterzuverfolgen und innovatives, kosteneffizientes, konkurrenzfähiges, wertschöpfendes Manganmaterial für den schnell wachsenden nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batterie-Markt für Elektrofahrzeuge und andere alternative Energiemärkte sowie andere damit in Zusammenhang stehende Branchen zu entwickeln- Verfolgung potenzieller Verhandlungen mit einem multinationalen, globalen Unternehmen, um zukünftige Entwicklungen und Vertriebe unseres wertschöpfenden Manganmaterials auf den nordamerikanischen Märkten untersuchen- Fortsetzung des OTC-Antrags als Vorbereitung für eine Qualifizierung für die Verwahrungs- und Buchungsdienstleistungen von The Depositary Trust Company (DTC)- Erste Phase des Projekts gemäß NI 43-101 von Mercator Geological Services Limited (Mercator) aus Dartmouth (Nova Scotia) abgeschlossen - Ergebnisse und Empfehlungen werden für Anfang 2018 erwartet. Beginn der Empfehlungen hinsichtlich Phase 2 der Mineralressourcenschätzung und des technischen Berichts gemäß NI 43-101- Fortsetzung der metallurgischen Forschung und Analyse mit der University of Minnesota sowie internationalen Geologieunternehmen, Laboren und dem National Research Council of Canada Manganese X Energy Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte mit großem Potenzial in Nordamerika zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren sowie die Stahlindustrie mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bestrebt, neue umweltfreundlicher, grüner/emissionsfreier Methoden zu entwickeln um Mangan zu niedrigeren, konkurrenzfähigen Kosten zu produzieren.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Martin Kepman, CEO & Directormartin@kepman.com1-514-802-1814Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!