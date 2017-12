Platin mit Rettung in letzter Sekunde

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Zuletzt im September erwies sich die runde Marke von 1.000,00 USD je Unze für das Edel- wie Industriemetall Platin als klare Hürde. Mit dem darauf folgenden Abgesang kippten die Notierungen wieder in Richtung der Unterstützung bei 880,00 USD. Erst in der vergangenen Woche gab es hierbei den Einbruch, welcher gegenwärtig allerdings relativiert wird. Grund genug sich die charttechnische Situation einmal genauer zu betrachten.Das frisch generiert Verkaufssignal wurde prompt negiert. Mit der gegenwärtigen Stärke scheinen die Käufer zuzugreifen und doch sollte man sich nicht überhastet in den Markt stürzen. Unter technischen Gesichtspunkten ist der aktuelle Rebound aufgrund des offenbaren Fehlsignals durchaus bullisch zu interpretieren. Gerade auch, wenn die Käufer die weiterführende Kraft für Zugewinne in Richtung des Widerstandsbereichs von 941,00 bis 951,00 USD aufweisen.Speziell über 952,00 USD wären dann mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Performance in Richtung des vierstelligen Preisniveaus von 1.000,00 USD zu erwarten. Dem folgend wäre, ein klarer Anstieg über 1.010,00 USD, die nächste Zündung und der Weg für weiter anziehende Notierungen entsprechend geebnet. Auf aktuellem Niveau, vor dem Hintergrund dieser Überlegung einzusteigen, könnte sich als lohnenswert herausstellen.Einzig der klare Haken einer fehlenden Bestätigung ist es jedoch, welches diesem Ansatz eine klare Spekulation unterstellt. Faktisch könnte es nämlich auch mit einer nochmaligen Unterschreitung des Levels von 880,00 USD kritisch werden. In einer sich dieser Schwäche anschließenden Bewegung, sollte man mit einem Rutsch um 100,00 USD je Unze rechnen, sodass letztlich die Unterstützung bei 780,00 USD prompt auf die Agenda rutschen dürfte. Dort scheint Platin allerdings gut geschützt. Muss es auch, da unterhalb dieser Marke der nächste dreistellige Abwärtsflug garantiert wäre.Mit dem aktuellen Rebound oberhalb der Unterstützung von 880,00 USD eröffnet sich die Chance einer Gegenreaktion. Die Marke von 1.000,00 USD dient hierbei als Ziellevel, wobei erst deutlich darüber von einer ernsthaften Befreiung aus den Klauen der Bären gesprochen werden kann. Mittelfristig betrachtet wäre über 1.044,72 USD ein Kaufsignal gegeben.Sollte sich die laufende Erholung wieder umkehren und Platin erneut unter die Unterstützung von 880,00 USD zurückfallen, könnte es nachfolgend starke Abverkäufe geben. Reichlich Abwärtsluft bis zur nächsttieferliegenden Zone von rund 780,00 USD wäre dabei nämlich einzukalkulieren. Unterhalb davon würde es zudem deutlich kritischer für Platin werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.