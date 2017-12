Voltaic Minerals Corp. beendet Vereinbarung mit Lithium Selective Technologies, Inc.

19. Dezember 2017 - Voltaic Minerals Corp. (TSXV: VLT, OTC: VTCCF, FWB: 2P61) (das Unternehmen oder Voltaic) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Vereinbarung mit Lithium Selective Technologies, Inc. (LiST) betreffend die Entwicklung eines Lithiumextraktionsverfahrens für nicht konventionelle Solen (siehe Pressemeldung vom 11. April 2017) beendet hat. Das Unternehmen hat beschlossen, die nächste Entwicklungsphase des Verfahrens mit LiST nicht zu finanzieren.Vereinbarungsgemäß hat Voltaic einen Besitzanteil von 10 % an LiST erhalten. Voltaic hat sich dafür entschieden, die bereits angelaufenen alternativen Untersuchungen mit Whittier Filtration, einem Teilunternehmen von Veolia Water, fortzusetzen. Hier werden in Kürze die Ergebnisse zu weiteren Verfahrensdurchläufen erwartet.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass R. Thomas Currin, Jr. mit Wirkung zum 5. Dezember 2017 seine Position als Director zurückgelegt hat, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden. Voltaic Minerals Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen aus Vancouver, das 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Green Energy besitzt. Dieses Projekt umfasst 4.160 Acres an Schürfrechten des Bureau of Land Management (BLM) und befindet sich im Grand County in Utah, 15 km westlich der Stadt Moab. Lithium und andere Mineralien sind im Konzessionsgebiet in einer übersättigten Solelösung (40 % Mineralien, 60 % Wasser) enthalten, die während der Exploration von Ölvorkommen entdeckt wurde. Im Zuge der Bohrungen wurde damals die klastische Einheit Nr. 14 der Paradox Formation durchteuft.FÜR DAS BOARD Voltaic Minerals Corp.Darryl JonesDarryl Jones, President & CEOTel: 604.681.1568info@voltaicminerals.comVoltaic Minerals Corp.1450 - 789 West Pender StreetVancouver, BC V6C 1H2Tel: 604.681.1568Fax: 604.681.8240Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass wir die Filtations-Testergebnisse von Whittier in Kürze erhalten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder verhindern können, gehören, dass Aspekte oder die gesamte Prozessentwicklung möglicherweise nicht erfolgreich sind und Ergebnisse möglicherweise nicht erhalten werden. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!