DAX: Jahresendrally? Ja, 2018 vielleicht

Und alle Jahre das gleiche Spiel. Ab Anfang Dezember reden alle Anleger und Trader sowie Börsianer nur noch von der Weihnachts- bzw. Jahresendrally. So auch dieses Jahr. Und speziell nachdem der DAX sich ja vom Jahreshoch zeitweise um über 5 Prozent oder 700 Punkte entfernt hat, muss es noch schnell eine Rally sein bis Silvester. Ist schließlich jedes Jahr so, dass der Markt zum Jahreswechsel noch einmal Gas gibt. Stichwort: Window Dressing etc. pp. Dass der DAX aber auch im Dezember fallen kann, kommt derzeit kaum jemanden in den Sinn ...Zuletzt fiel die Jahresendrally übrigens 2015 ins Wasser, als der DAX per Dezember-Schlusskurs 5,6% verlor. Bereits am Wochenende hatte ich im Abo-Bereich gefragt: "DAX: Sieht so eine Jahresendrally aus?". Mit "so" war die Kursstruktur des DAX gemeint, die so gar nicht nach Rally aussah bzw. aussieht.Besonders die Dreiecksstruktur seit dem November-Tief in Verbindung mit dem impulsiven Abriss im November sollte alle Alarmglocken schrillen lassen! Ähnlich wie Silber, zeigt auch der DAX eine ABC-Korrektur, die jedoch noch nicht beendet ist.Mit dem Tageshoch heute bei 13.336 wurde das B-Welle-Dreieck zeitweise nach oben verlassen. Anschließend kippte die Stimmung allerdings wieder recht schnell und der DAX fiel zeitweise unter 13.200 Punkte. Der Grund dafür? Klar, der starke Euro ist Schuld! Wer sonst?Damit ist Welle B jetzt sehr wahrscheinlich nach einem Fehlausbruch auf der Oberseite beendet worden. Die Jahresendrally wurde demnach im Keim erstickt. Es wird sie so nicht geben. Wahrscheinlicher sind jetzt eher fallende Kurse im Rahmen der C-Welle auf ca. 12.700/600. Dort könnte dann wieder eine Rallybewegung Richtung neuer Rekordhochs starten.Übrigens sieht Paris (CAC40) noch deutlicher aus als der DAX. Hier wurde die obere Dreieckslinie heute punktgenau erreicht verkauft, was ebenfalls kein gutes Omen für eine Rally ist!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.