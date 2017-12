Vancouver - Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) (Lomiko) ist der führende Investor in SHD-Smart-Home-Geräte. Das Unternehmen ist an der Planung, der Herstellung und dem Vertrieb von Internet-der-Dinge- (IdD englisch IoT)-kompatiblen Produkten beteiligt. In naher Zukunft werden Millionen von Verbrauchern Geräte kaufen, die in der Lage sind, sich über einen Heim- oder Büro-Internetanbieter oder ein lokales Netz (LAN) drahtlos mit dem Internet zu verbinden. Heute sind drahtlose Tastaturen und Drucker für Computer Standard. Die Erweiterung dieser Konnektivität auf viele weitere Geräte und Maschinen hat die neue IdD-Industrie geschaffen, die es Hauseigentümern, Büroangestellten und Herstellern ermöglicht, Aufgaben durch die Nutzung angeschlossener Geräte, wie etwa Smartphones, Laptops oder Tablets, aus der Ferne zu überwachen und durchzuführen.Das IdD wird unsere Lebens- und Arbeitsweise durch die Verbindung von Wohnbereichen, Büros und Städten verändern. Das aktuelle Sicherheitsmodell des IdD kann jedoch nicht skaliert werden, um den Anforderungen von Millionen von Verbindungen gerecht zu werden, die für diese neue IdD-basierte Welt erforderlich sind. International Data Corporation schätzt, dass 90 Prozent der Organisationen, die das IdD einführen, einen IdD-basierten Absturz von Back-End-IT-Systemen erleiden werden.SHD hat MegaHertz Power Systems mit der Erweiterung seiner IdD-Hardwareplattform beauftragt, um die Blockchain-Sicherheits-Kommunikations-Firmware in seine Produkte zu integrieren, wodurch die Konnektivität erweitert und eine allgemeine Kompatibilität sichergestellt wird, ohne dabei die Sicherheit seiner WLAN- und USB-IdD-Produkte zu beeinträchtigen.SHD bietet nicht nur die unglaubliche Möglichkeit, an einem boomenden IdD- und Smart-Device-Markt teilzunehmen, sondern ermöglicht auch eine wesentliche Sicherheitskomponente, die das Potenzial für wiederkehrende Umsätze aufweist, sagte CEO A. Paul Gill. Große Unternehmen wie IBM, Amazon oder Google haben diesen neuen Markt erkannt und IdD-Produkte sowie SHD-Möglichkeiten zur Lizenzierung von Hardwareprodukten und integrierten Softwarelösungen eingeführt.Die kryptographischen Prozesse einer Blockchain stellen eine Alternative zu einer kostenintensiven internen Verarbeitung verschlüsselter Sicherheitsprotokolle unter alleiniger Anwendung entsprechender Server dar. SHD wird sowohl interne Lösungen als auch ein Netzwerk aus geeigneten Blockchain-Verarbeitungseinheiten untersuchen, die mit Kryptowährungen bezahlt werden. Für eine dezentrale Steuerung wird eine Blockchain geschaffen, wodurch ein besser skalierbares Sicherheitssystem entsteht. Der starke Schutz von Blockchains vor Datenmanipulation würde dazu beitragen zu verhindern, dass ein bösartiges Gerät ein Heim-, Werks- oder Transportsystem unterbricht, indem es irreführende Informationen überträgt. Aus diesem Grund sind Blockchains vielversprechend für die IdD-Sicherheit von SHD-Smart-Home-Geräten.Blockchain-Protokolle gewährleisten, dass eine Zugriffsanfrage legitim ist. Bei einem IdD-Smart-Home könnte eine vereinfachte Version einer Blockchain eingesetzt werden, indem die rechnerischen Anforderungen eines Arbeitsnachweises herabgesetzt werden, die für andere Ausführungen charakteristisch sind. Herkömmliche IdD-Geräte werden nicht für anspruchsvolle Rechenleistungen konzipiert. Das Hauptaugenmerk herkömmlicher SHD-Designs ist auf die Herstellung einer WLAN-Konnektivität und nicht auf die Datenverarbeitung gerichtet.In Nordamerika gibt es zurzeit 130 Millionen Haushalte und eine gesunde, saisonal angepasste, annualisierte Rate von 1,3 Millionen Neubauten pro Jahr. Außerdem sind Büros, Hotels und Kaffeehäuser ebenfalls potenzielle Märkte für intelligente Geräte. Weitere Informationen über Lomiko Metals erhalten Sie auf der Website unter www.lomiko.com oder von A. Paul Gill telefonisch unter 604-729-5312 oder per E-Mail unter info@lomiko.com. 