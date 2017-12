BMO: Neue Edelmetall-Preisprognosen für 2018

Die kanadische Investmentbank BMO Capital Markets hat gestern ihre aktualisierten Vorhersagen zur Entwicklung der Gold- und Silberpreise im kommenden Jahr veröffentlicht. Wie kitco.com berichtet, sieht die Bank dabei kaum Aufwärtspotential für die Edelmetalle."Der langsame und gleichmäßige Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve und die verhaltene Investorennachfrage werden die Kurse voraussichtlich im Zaum halten und das Aufwärtspotential deckeln", schreibt die Bank. Einen positiven Einfluss auf den Goldkurs könnten die noch immer vergleichsweise lockere Geldpolitik sowie Sorgen bezüglich einer Zunahme der Inflation haben. Gegenwind erhalte das Edelmetall womöglich durch einen starken Dollar.Die Analysten rechnen daher damit, dass sich der Goldkurs weiterhin in einer relativ engen Handelsspanne bewegen und 2018 bei durchschnittlich 1.280 $ je Unze liegen wird - vorausgesetzt die US-Notenbank weicht nicht drastisch von ihrem aktuellen geldpolitischen Kurs ab. 2019 sieht BMO den Goldpreis dann bei 1.250 $.In Bezug auf Silber ist die Bank etwas optimistischer. Das weiße Metall wird nach Einschätzung der Experten gegenüber Gold "aufholen", was sich in einem Rückgang des Gold/Silber-Verhältnisses auf etwa 72 widerspiegeln sollte. Derzeit liegt das Verhältnis bei rund 79.Der durchschnittliche Silberpreis wird den Prognosen zufolge im kommenden Jahr bei 17,78 $ liegen und 2019 auf 17,90 $ steigen. Als Grund für die erwartete bessere Performance von Silber im Verhältnis zu Gold nennt die Bank die wachsende Nachfrage seitens der Industrie, insbesondere im Bereich der Photovoltaikanlagen.© Redaktion GoldSeiten.de