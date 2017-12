Goldman Sachs erwartet sinkende Goldpreise im kommenden Jahr

In einem Bericht vom Dienstag haben die Analysten von Goldman Sachs ihre Vorhersagen für die Entwicklung der Edelmetallpreise im Jahr 2018 dargelegt. Wie die Webseite FXStreet.com meldete, ist die Bank in Bezug auf Gold bearish eingestellt. Bis zur Jahresmitte rechnen die Analysten mit einem Rückgang des Goldpreises auf 1.200 $.Das gute Wirtschaftswachstum der Industriestaaten sowie die Zinserhöhungen in den USA werden sich nach Einschätzung der Bank nachteilig auf den Goldkurs auswirken.Innerhalb der ersten drei Monate des nächsten Jahres soll Gold den Prognosen zufolge auf 1.225 $ je Unze sinken, bevor dann nach sechs Monaten bei etwa 1.200 $ der tiefste Stand des Jahres erreicht wird. Bis Ende 2018 werde sich der Kurs auf rund 1.235 $ erholen.Für Silber sagt Goldman Sachs zunächst stagnierende Kurse vorher: Nach drei Monaten soll der Preis bei 16,20 $ je Unze liegen, nach sechs Monaten bei 16,00 $. In der zweiten Jahreshälfte sei jedoch eine Rally auf 17,20 $ möglich.© Redaktion GoldSeiten.de