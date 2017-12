Great Atlantic Resources: Bohrergebnisse 7,59 % ZnÄq auf 12,05 m sowie neue Goldentdeckung auf Keymet

BohrlochVon Bis Länge ZnÄq Zn Pb Cu Ag Au

nr.: (m) (m) (m) (%) (%) (%) (%) (g/t (g/t

) )



Ky-17-5:46,9046,900,30 1,385

67,0568,651,60 3,12 2,31 0,14 0,09 31,4

79,0581,802,75 7,51 5,43 0,19 0,45 60,0

Einsc

hl.



81,0081,800,80 19,24 13,650,45 1,20 166,0

Ky-17-6 119,4131,512,05 7,59 3,54 0,28 0,92 115,6

5 0 0



einsc

hl.



119,4124,44,95 14,77 7,67 0,48 1,57 209,3

5 0



148,8149,70,95 4,9

0 5



155,8158,42,60 8,86 1,79 1,67 0,29 316,3

0 0 0



164,0183,919,96 0,64

0 6

Vancouver, 20. Dezember 2017 - Great Atlantic Resources Corp. (TSX-V: GR) (Great Atlantic oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse der ersten Bohrkernproben des jüngsten Diamantbohrprogramms bei seinem Edel-/Grundmetall-Konzessionsgebiet Keymet in der Nähe von Bathurst (New Brunswick) erhalten hat. Das fünf Bohrlöcher auf insgesamt 679 Metern umfassende Bohrprogramm wurde in der nordwestlichen Region des Konzessionsgebiets durchgeführt. Die eingetroffenen Analyseergebnisse stammen von Kernproben der ersten beiden Bohrlöcher (Ky-17-5 und Ky-17-6) des Programms. Die Höhepunkte beinhalten 7,59 Prozent Zinkäquivalent (3,54 Prozent Zink, 0,92 Prozent Kupfer, 0,28 Prozent Blei und 115,6 Gramm Silber pro Tonne) auf einer Kernlänge von 12,05 Metern in Ky-17-6 sowie die Entdeckung einer neuen goldhaltigen Zone in Ky-17-6 mit 0,64 Gramm Gold pro Tonne auf einer Kernlänge von 19,96 Metern.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41881/NR-GR-12-20-2017-Keymet Drilling Results1_DEPRcom.001.jpegZink-, kupfer-, blei- und silberhaltiger Erzgang in Ky-17-6Das Konzessionsgebiet Keymet beherbergt mehrere Gold-, Silber-, Zink-, Blei- und/oder Kupfervorkommen sowie die Lagerstätte Keymet, den Standort der historischen Mine Keymet.Im Rahmen des Diamantbohrprogramms wurde die Beständigkeit der zink-, kupfer-, blei- und silberhaltigen Erzgänge sowie der Goldmineralisierung erprobt, die im Rahmen der Diamantbohr- und Grabungsprogramme 2015 von Great Atlantic durchschnitten worden waren. Alle 2017 gebohrten Bohrlöcher durchschnitten Erzgänge mit Grundmetallsulfiden und lokaler disseminierter Arsenopyritmineralisierung. Die Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet steht mit Arsenopyrit in Zusammenhang, wobei frühere Felsproben von Great Atlantic bis zu 51 Gramm Gold pro Tonne ergaben. Das Unternehmen hat systematische Probennahmen vom mineralisierten Bohrkern eines jeden Bohrlochs durchgeführt und die Kernproben bei ALS Mineral aus Sudbury (Ontario) zur Analyse eingereicht. Das Unternehmen hat die Analysen der Proben der ersten beiden Bohrlöcher des Programms 2017, Ky-17-5 und Ky-17-6, erhalten. Die Höhepunkte beinhalten:1. Die Zinkäquivalentgehalte (ZnÄq (%)) basieren auf folgenden Metallpreisen: 3.182 US-Dollar pro Tonne (1,44 US-Dollar pro Pfund) Zink, 2.509 US-Dollar pro Tonne (1,14 US-Dollar pro Pfund) Blei, 6.734 US-Dollar pro Tonne (3,05 US-Dollar pro Pfund) Kupfer und 16,03 US-Dollar pro Feinunze Silber. Bei den Berechnungen des Metalläquivalents wurden Metallgewinnungsraten von 100 Prozent angewendet. Zinkäquivalent wurde wie folgt berechnet: ZnÄq = 100 × ((Ag-Preis (g) × Ag-Gehalt) + (Pb-Preis × 2.204,6 × Pb-Gehalt (%) / 100) + (Cu-Preis × 2.204,6 × Cu-Gehalt (%) / 100) + (Zn-Preis × 2.204,6 × Zn-Gehalt (%) / 100)) / Zn-Preis × 2.204,6.2. Die wahren Mächtigkeiten sind zurzeit noch nicht bekannt.Vier Bohrlöcher aus dem Jahr 2017 (Ky-17-5, -6, -7 und -9) wurden im selben Gebiet gebohrt wie die Bohrlöcher Ky-15-3 und -4 aus dem Jahr 2015 - etwa 1,4 Kilometer nordwestlich der historischen Mine Keymet, in einem Gebiet, das als Vorkommen Elmtree 12 bekannt ist. Beide Bohrlöcher aus dem Jahr 2015 haben grundmetall- und silberhaltige Erzgänge durchschnitten, einschließlich 16,68 Prozent Zink, 1,11 Prozent Kupfer und 152,0 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 1,80 Metern in Ky-15-3 sowie 8,68 Prozent Zink und 44,8 Gramm Silber pro Tonne auf einer Kernlänge von 4,28 Metern in Ky-15-4. Bohrloch Ky-15-3 durchschnitt auch ein goldhaltiges Intervall mit 3,28 Gramm Gold pro Tonne auf einer Kernlänge von 2,1 Metern. Die wahre Mächtigkeit dieser ersten Bohrabschnitte 2015 ist zurzeit noch unbekannt. Im Rahmen des Programms 2017 wurde die Fortsetzung dieser Edel- und Grundmetallmineralisierung erprobt. Alle 2017 gebohrten Bohrlöcher in diesem Gebiet durchschnitten Erzgänge mit Grundmetallsulfiden. Laut Interpretationen des Managements des Unternehmens befinden sich die Haupterzgänge in diesem Zielgebiet in einem steil abfallenden bis vertikalen Erzgangsystem, das ungefähr in Nord-Süd-Richtung verläuft, wobei alle bisherigen Bohrabschnitte von Great Atlantic innerhalb einer Streichenlänge von etwa 70 Metern und einer oberflächennahen Tiefe (oberhalb einer vertikalen Tiefe von 100 Metern) liegen.Bohrloch Ky-17-6 durchschnitt lokalen Arsenopyrit innerhalb eines Intervalls mit einer Kernmächtigkeit von etwa 50 Metern, das östlich bis nordöstlich der primären grundmetallhaltigen Erzgangzone zu liegen scheint. Das goldhaltige Intervall zwischen 164,00 und 183,96 Meter liegt innerhalb dieser Zone der Arsenopyritmineralisierung.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41881/NR-GR-12-20-2017-Keymet Drilling Results1_DEPRcom.002.jpegDie Diamantbohrlöcher, die in den 1980er Jahren von Brunswick Mining and Smelting sowie von Aurtec Inc. im Gebiet der Bohrlöcher Ky-15-3, -4 sowie Ky-17-5, -6, -7 und -9 in engen Abständen gebohrt worden waren, durchschnitten oberflächennahe mineralisierte Erzgänge (Erzgangvorkommen Elmtree 12). Es wurde ein Intervall mit einer Kernlänge von 0,88 Metern von einem 1981 gebohrten Bohrloch gemeldet, das Gehalte von 7,72 Prozent Kupfer, 11,36 Prozent Zink und 13,6 Unzen Silber pro Tonne ergab. Es wurde eine Probe mit einer Kernlänge von 1,22 Metern von einem 1989 gebohrten nahe gelegenen Bohrloch gemeldet, das Gehalte von 16,4 Prozent Kupfer, 10,11 Prozent Zink und 31,0 Unzen Silber pro Tonne ergab. Die wahre Mächtigkeit dieser Abschnitte ist nicht bekannt. Diese Bohrabschnitte befinden sich innerhalb einer vertikalen Tiefe von 50 Metern. Im Jahr 2015 fand das Personal von Great Atlantic in diesem Gebiet eine lose Verrohrung vor. Es ist ungewiss, von welchem historischen Bohrloch diese stammt.Die Analyseergebnisse der Bohrkernproben von Ky-17-7, -8 und -9 sind noch ausständig. Bohrloch Ky-17-8, etwa 80 Meter südwestlich der Bohrlöcher Ky-17-5, -6 und -7 gelegen, erprobte die abwärtsgerichtete Erweiterung einer goldhaltigen Zone, die das Unternehmen in einem Graben aus dem Jahr 2015 entdeckt hatte (Schlitzproben mit 1,1 Gramm Gold pro Tonne auf 4,9 Metern). Die goldhaltige Zone im Graben ist von geringen Mengen Arsenopyrit in Metasedimenten und größeren Quarzerzgängen geprägt. Im Graben, der die Grundmetall- und Silbermineralisierung beherbergt, tritt auch eine Verwerfungszone zutage (Schürfproben aus dem Jahr 2015 ergaben 8,99 Prozent Blei, 1,76 Prozent Zink, 0,80 Prozent Kupfer und 237 Gramm Silber pro Tonne). Obwohl zunächst kein Arsenopyrit bemerkt wurde, wurde dieser während der detaillierten Kernaufzeichnung lokal im Bohrkern beobachtet. Dieses Bohrloch durchschnitt nahezu vertikal unterhalb der Verwerfungszone des Grabens auch Erzgänge mit Grundmetallsulfiden.Der Zugang zum Konzessionsgebiet ist hervorragend, zumal asphaltierte Straßen durch das Konzessionsgebiet verlaufen, einschließlich einer Provinzschnellstraße. Das Konzessionsgebiet umfasst ein etwa 3.400 Hektar großes Gebiet.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41881/NR-GR-12-20-2017-Keymet Drilling Results1_DEPRcom.003.pngDie Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen untersucht, aber nicht bestätigt wurden. Weiterführende Arbeiten sind erforderlich, um die Genauigkeit der historischen Daten, auf die in dieser Meldung Bezug genommen wird, zu verifizieren.David Martin, P.Geo., ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich. Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. 