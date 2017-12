Greath Panther Silver aktualisiert die Mineral-Ressourcenschätzung der Coricancha Mine, Peru

Vancouver, British Columbia, 20. Dezember 2017. Great Panther Silver Ltd. (TSX: GPR; NYSE American GPL; WKN: A0Y H8Q) ("Great Panther", das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass man eine aktualisierte Mineral-Ressourcenschätzung in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 für die zu 100% unternehmenseigene Coricancha Mine, gelegen 90 km östlich von Lima in Peru, abgeschlossen hat. Diese Schätzung wurde von Ronald Turner, P.Geo, von Gold Associates S.A. als Qualifizierte Person durchgeführt.„Dieses Ressourcen-Update bestätigt das Potential des Coricancha Minenareals und erlaubt es dem Unternehmen, weitere ingenieurtechnische Studien zu beginnen, die für eine positive Produktionsentscheidung notwendig sind“, sagte James Bannantine, Präsident & CEO. „Wir sind alle hocherfreut über die Aussichten für die Coricancha Mine und freuen uns auf die nächsten Schritte bei Great Panthers Wachstumsstrategie durch die Hinzufügung einer Operationsbasis in Peru.“Die gemessenen und angezeigten Tonnen und Gehalte in dieser Mineral-Ressourcenschätzung sind gut mit denen der historischen Ressourcenschätzung von 2012 vergleichbar, was für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit der Ergebnisse spricht (siehe unten). Die Tonnen in der abgeleiteten Kategorie sind jetzt aufgrund der unterschiedlichen Suchparameter niedriger, aber es kann möglich sein, diese Tonnage durch weitere Bohrungen zu ersetzen, die für das 2. Quartal 2018 geplant sind.1. Cut-offs basieren auf geschätzten Netto-Schmelzerlösen (NSR) von 140 $/t.2. Die für die Errechnung der NSR verwendeten Metallpreise betragen 1.300 $/Unze (oz) Au, 17 $/oz Ag, 1,15 $/Pfund (Ib), 1,50 $/Ib Zn, 3,00 $/Ib Cu.3. Blockmodellgehalte werden in US Dollar (US$) umgerechnet und Anlagenausbeuten von 92,1% Ag, 80,2% Au, 77,3% Pb, 82,6% Zn, 52,7% Cu verwendet.4. Gesteinsdichten für Constancia: 3,3 Tonnen je Kubikmeter (t/m³), Wellington, Constancia East, Escondida, San Jose: 3,2 t/m³, Colquipallana: 2,9 t/m³.5. Summen können wegen Rundungen abweichen.6. Gehalte in metrischen Einheiten.7. Alle Währungsangaben in US Dollars.8. Ag-Äquivalent-Unzen (oz AgÄq) in Millionen (Mio.) werden aus den g/t Daten errechnet.9. AgÄq g/t = Ag g/t + (Pb Gehalt x ((Pb Preis je lb/Ag Preis je oz) x 0,0685714 lbs je Feinunze x 10000 g je %)) +(Zn Gehalt x ((Zn Preis je lb/Ag Preis je oz) x 0,0685714 lbs je Feinunze x 10000 g je %)) + (Cu Gehalt x ((Cu Preis je lb/Ag Preis je oz) x 0,0685714 lbs je Feinunze x 10000 g je %)) + (Au Gehalt (Au Preis je oz/Ag Preis je oz)).Die zuletzt für die Coricancha Mine veröffentlichte Ressourcenschätzung besitzt ein Stichtagsdatum vom 31. Dezember 2012 (siehe Pressemeldung von Nyrstar vom 7. Februar 2013 und die Tabelle unten). Great Panther betrachtet diese Schätzung als historisch und verweist darauf nur aus historischem Zwecke und daher sollte in sie kein Vertrauen gesetzt werden.Die oben dargestellte und in dieser Pressemeldung enthaltenen aktualisierte Ressourcenschätzung wurde nach CIM Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven klassifiziert und sind demzufolge NI 43-101 konform. Die Mineral-Ressourcenschätzung wurde unter Aufsicht von Ronald Turner, P. Geo., von Golder Associates S.A. als Qualifizierte Person angefertigt. Die Mineral-Ressourcenschätzung wurde unter Verwendung von MicroMine 3D Geologie-Software und der Methode der Quadratur des inversen Abstands für die Gehaltsschätzung jedes Blocks in den Blockmodellen durchgeführt. Ein unternehmenseigener Netto-Schmelzertrag- ("NSR") Rechner bezieht Anlagenausbeuten, Schmelzkonditionen und die bezeichneten Metallpreise ein und konvertiert Blockgehalte in NSR (US$)-Werte.Das Qualitätssicherungs- und -kontrollprogramm (QA/QC) des Unternehmens umfasst den Einsatz von Leerkernen, Doppeln und Standards in die Probensendungen; sorgfältige Überwachung der Probenergebnisse und notwendige Sicherungsmaßnahmen. Die Probenauswertung wurde in dem unabhängigen SGS-Lima Labor in Lima, Peru, durchgeführt. Das Gold wurde durch Fusion mit 30 g Feuerprobe und atomaren Absorptions-Spektroskopie (AAS) Abschluss analysiert und die erhaltenen Werte in Teilen pro Million (Code FAA313) angegeben. Die verbleibenden 52 Elemente wurden mit Massen-Spektrometrie des induktiv gesammelten Plasmas (ICPMS) analysiert und die erhaltenen Werte in Teilen je Millionen (Code IMC12B) angegeben. Alle Goldergebnisse, die die Nachweisgrenze überschritten, wurden mit Feuerprobe und gravimetrischem Abschluss (Coe FAG303) erneut analysiert. Alle Silberergebnisse, die die Nachweisgrenze (>10 g/t) überschritten, wurden mit Feuerprobe mit gravimetrischem Abschluss (Code FAG313) erneute analysiert. Alle anderen Metalle, die über der Nachweisgrenze lagen, wurden mittels ICP-AAS (Code AAS11B) erneute analysiert.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden überprüft und genehmigt von Mattew Wunder, P. Geo., Vizepräsident für Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person (QP) nach NI 43-101 für den Coricancha Minenkomplex. Informationen bezüglich des Abbaus und der Metallurgie wurden von Ali Soltani, Chief Operating Officer von Great Panther geprüft.

Great Panther Silver Limited ist ein primäres Silberproduktions- und Explorationsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Kürzel GPR und an der NYSE MKT unter dem Kürzel GPL gelistet ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind derzeit auf den Abbau von Edelmetallen in seinen beiden zu 100% eigene Minen, den Guanajuato-Minenkomplex und die Topia Mine in Durango, fokussiert. Das Unternehmen untersucht auch den Neustart der Coricancha Mine in Peru, die im früheren Jahresverlauf übernommen wurde, und verfolgt weitere Bergbaugelegenheiten oder Projekte in Lateinamerika.