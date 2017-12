IsoEnergy Ltd.: GAP geschlossen und News

Unser neuester Wert im Trading-Depot IsoEnergy Ltd. ist wirklich ein volatiles Papier, was einfach daran liegt, dass der Großteil der Aktien in festen Händen liegt.Die Aktie hat im ersten Anstieg auf über 0,60 CAD im Bereich von 0,45 CAD ein GAP gerissen. Dieses wurde vorgestern geschlossen.Gestern ging es dann 30% nach oben:Es gab auch News von IsoEnergy. Wie das Unternehmen gestern mitgeteilt hat, wurden bei einem Survey auf dem Thorburn Uran-Gebiet neue Ziele für Bohrungen entdeckt (Link).Die Aktie entwickelt sich gut und wir man im Chart unschwer erkennen kann, hat die Aktie noch viel Luft nach oben. Ein paar Rückkäufe vom Tax-Loss-Selling oder etwas "Window-Dressing" der haltenden Fonds würden uns schon ausreichen, um einen ordentlichen Schnitt in Rekordzeit einzubuchen!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.