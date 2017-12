Goldexperte warnt: "Verpassen Sie nicht die Chance, sich abzusichern"

Anleger sollten Gold als strategisches Investment permanent in ihrem Portfolio halten, um auch schwierige Phasen an den Finanzmärkten gut zu überstehen. Dies sagte Juan Carlos Artigas, der Director of Investment Research des World Gold Council, kürzlich im zweiten Teil seines Interviews mit Daniela Cambone von kitco.com Artigas stellt klar, dass es unmöglich ist, den genauen Zeitpunk von Korrekturen an den Aktienmärkten vorherzusagen, und dass eine Fortsetzung der aktuellen Rally im Moment durchaus möglich sei. Er gibt jedoch auch zu bedenken, dass ein großer Teil der Aktien derzeit überbewertet zu sein scheint. "Wenn sie bis zur letzten Minute warten, um Ihr Portfolio vor der Korrektur zu schützen, kann es sein, dass Sie Ihre Chance verpassen", warnt der Marktexperte.Er betont, wie wichtig es sei, jederzeit über gewisse Goldanlagen zu verfügen. "Sie können Ihre Allokation in Gold natürlich erhöhen, wenn Sie mit zunehmender Unsicherheit oder mit Korrekturen rechnen, aber es ist ratsam, immer einen Portfolioteil zu besitzen, der Ihnen auch bei unerwarteten Turbulenzen hilft."Auf die Frage nach einer möglichen Konkurrenz zwischen Gold und Bitcoin antwortet Artigas, dass die Investoren mit den beiden Assets unterschiedliche Ziele verfolgen. "Gold spielt eine andere Rolle", meint der Marktbeobachter. "Anleger schätzen die stabilen Erträge, die seit 1971 im Schnitt bei rund 2% im Jahr lagen, sowie die effektive Diversifizierung, die Gold ihnen insbesondere in Zeiten einer schwachen Wirtschaft bietet."Vorteilhaft für Gold sei zudem dem äußerst liquide Markt sowie die Tatsache, dass es weltweit zahlreiche etablierte Handelsplätze für das gelbe Metall gibt. Infolgedessen könnten selbst Zentralbanken Gold als Reserveasset halte. "Die Kombination dieser Faktoren führt auf lange Sicht zu besseren risikobereinigten Erträgen", fasst Artigas zusammen. "Daran wird sich auch nichts ändern."© Redaktion GoldSeiten.de