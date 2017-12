Rick Rule empfiehlt Goldunternehmen für 2018

Das Nachrichtenportal kitco.com hat verschiedene Experten des Edelmetall- und Rohstoffsektors gefragt, auf welche Weise sie im nächsten Jahr 100.000 $ anlegen würden. Unter ihnen war auch Rick Rule, der CEO und Präsident von Sprott U.S. Holdings.Dieser gab auf dem San Francisco Gold & Silver Summit gegenüber kitco.com an, dass er die Hälfte des Geldes in die Top-Unternehmen, in die "Besten der Besten", investieren würde. Die andere Hälfte würde er auf spekulative Investments setzen. Dem Artikel zufolge hat Rick Rule anschließend auch einige Namen genannt: Randgold Wheaton Precious Metals und Agnico Eagle zählen ihm zufolge zu den besten Minengesellschaften im Goldsektor.In Bezug auf mittelgroße Unternehmen empfiehlt er, nach einem starken Cashflow Ausschau zu halten. Diese Voraussetzung werde beispielsweise von B2Gold erfüllt.Gold selbst ist seiner Ansicht nach als spekulative Anlage nicht sonderlich interessant, solange der Kurs weiterhin in der aktuellen Handelsspanne gefangen ist. Als fundamentale Absicherung des Portfolios erfülle es jedoch eine wichtige Aufgabe.Mit Blick auf das kommende Jahr sagt Rick Rule: "Ich denke, dass der Markt künftig viele Leute positiv überraschen wird, sowohl was die Besten der Besten betrifft, als die vielversprechendsten Junior-Unternehmen."© Redaktion GoldSeiten.de