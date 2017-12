Boden im Goldsektor vorerst erreicht

Der Analyst Gary Savage hat gestern ein neues Video veröffentlicht, in dem er die aktuellen Entwicklungen im Goldsektor aus technischer Sicht anhand verschiedener Charts erklärt.Savage zeigt, warum er glaubt, dass an den Goldmärkten wahrscheinlich ein mittelfristiges Zyklustief gebildet wurde: Die Kurse der Goldminen-ETFs GDX und GDXJ konnten die abwärts gerichtete, mittelfristige Trendlinie im Tageschart nach oben durchbrechen und verzeichnen nun höhere Hochs.Im Wochenchart hält der Analyst nach einem Schluss oberhalb des 10-wöchigen gleitenden Durchschnitts Ausschau. Ein solches Signal bestätigt seinen Angaben nach, dass ein vorübergehender Boden gebildet wurde. Das könnte den Kursen der größeren Goldunternehmen (GDX) sowie der Juniors (GDXJ) in dieser Woche durchaus gelingen, wenn es gegen Ende der Woche nicht noch zu stärkeren Verkäufen kommt.Alles in allem deuten die technischen Faktoren Savage zufolge darauf hin, dass der Goldsektor ein mittelfristiges Zyklustief gebildet hat. Der Analyst warnt jedoch davor, dass in solchen Situation viele Marktteilnehmer gleichzeitig kaufen, weil alle auf die gleiche Bestätigung gewartet haben. Dies könne zu einer kleinen Korrektur führen, weil es anschließend kurzzeitig kaum Käufer am Markt gibt.Ob ein solcher Rücksetzer nur einen Tag oder mehrere Tage andauert, sei jedoch nicht vorherzusagen. Dem Analysten zufolge ist es nicht ratsam zu versuchen Korrekturen dieser Art abzupassen und vorher zu verkaufen. Savage weist darauf hin, dass die erste Rally des neuen Tageszyklus den Kurs bis auf das Niveau des vorherigen, mittelfristigen Hochs steigen lassen kann. Wer hier versucht, kurzfristige Korrekturen auszunutzen, riskiere es, unterwegs auf der Strecke zu bleiben und den Großteil der Kursgewinne zu verpassen.© Redaktion GoldSeiten.de