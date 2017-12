Sulliden Mining Capital Inc.: Update & Insiderkauf

Sulliden Mining Capital Inc. setzte sich gestern nochmals, doch das Volumen war mit insgesamt 9.000 CAD eher zu vernachlässigen!Gestern, am späten Abend bei uns, kamen dann die wichtigen Filings auf SEDAR.Die Namensumstellung von Pitchblack auf Troilus Gold wurde vollzogen. ( Quelle Ebenfalls erschien die erste richtige News von Troilus Gold. Die Transaktionen wurden durchgeführt, der Roll-Back und die Umbenennung sind erledigt.Troilus Gold wird mit dem Listing-Tag 41,51 Millionen Aktien ausstehend haben. Die Erstnotiz wird erfolgend, sobald die TSX die finalen Genehmigungen erteilt. ( Quelle Die Webseite ist nun auch schon online: www.troilusgold.comEine aktuelle Unternehmenspräsentation gibt es hier Wie erwähnt, wird Troilus 41,51 Millionen Aktien ausstehend haben. Meine Kalkulation, dass SULLIDEN 25 Millionen Aktien davon sein Eigen nennen kann, wäre richtig gewesen, doch man hat sich tatsächlich einen Teil der Aktien selber eingestrichen, indem man über eine weitere Tochterfirma eine 40%-Kaufoption gezogen hat:Sulliden wird also 15,15 Millionen Aktien an Troilus Gold halten und nicht wie zunächst berechnet 25 Millionen Aktien.Ich verzichte an dieser Stelle auf einen weiteren Kommentar, da man sich hier heimlich still und leise, und auch noch mit Genehmigung der Börse mal eben fast 10 Millionen Aktien in eine privat gehaltene Firma gesteckt hat.Justin Reid, der CEO bei Sulliden war, wird CEO bei Troilus und bei Sulliden aufhören. Wer neuer CEO bei Sulliden wird, weiß ich noch nicht.Wenn also Troilus Gold in den nächsten Tagen in den Börsenhandel startet und sie auf dem Niveau der 23 Millionen schweren Kapitalerhöhung kommen (davon gehe ich aus), dann hat Sulliden Aktien im Gegenwert von 24,84 Millionen CAD in den Händen!Nachfolgend nochmals die angepasste aktuelle Wertkalkulation für die Sulliden Mining Aktie:Wir sehen also vor dem Troilus IPO einen inneren Wert von 0,45 CAD je Aktie. Wenn die Aktie auf Kapitalerhöhungsniveau kommt, steigt der innere Wert von Sulliden von 0,45 CAD auf 1,05 CAD! Selbst mit Sicherheitsabschlag von 20% auf alle Beteiligungswerte, sprechen wir über 0,84 CAD je Aktie.Am 18.12. hat Direktor Pettigrew im Markt 100.000 Aktien bei 0,62 CAD (0,11 CAD höher als der Schlusskurs gestern) erworben!Der innere Wert der Aktie sollte also auf 1,05 CAD steigen, sobald Troilus in den Handel geht.Gestern ging die Aktie bei 0,51 CAD aus dem Handel, was etwa 100% Potential bedeutet. Da der volle Wert selten erreicht wird, sehe ich Kurse im Bereich von 0,70 - 0,90 CAD als realistisch an. Allerdings stößt mir der miese Trick mit der 40% Kaufoption der privaten Firma dermaßen auf, dass ich nun sicher den Ausstieg in den nächsten Tagen suchen werde!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.