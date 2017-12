Gold: Erholung mit bärischen Vorzeichen

Der Goldpreis rutschte in den vergangenen Wochen aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend heraus und wurde in der Folge bis 1.237 USD abverkauft. Davon ausgehend konnten sich die Notierungen zuletzt erholen. Die Dynamik der Gegenbewegung nahm an den Vortagen jedoch wieder deutlich ab.Es kommt zunächst nur zu einem Pullback an die gebrochene Unterstützungszone bei 1.267 USD. Hier muss damit gerechnet werden, dass sich der Goldpreis wieder nach unten bewegen und die Abwärtstendenz ausdehnt. Abgaben bis 1.237 USD sind möglich, anschließend ein Rutsch bis 1.220 USD. Sollte es Gold über die 1.280 USD hinausschaffen und den Abwärtstrend durchbrechen, würde sich Spielraum bis 1.307 USD bieten.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG