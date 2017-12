Metallic Minerals Corp. erbohrt hochgradige Silbergehalte auf den Zielen Homestake

Tabelle 1: Die wichtigsten Bohrergebnisse aus den Gangstrukturen Homestake Nr. 1 und Nr. 2 Bohrung Erzgang # Von (m) Bis (m) Länge (m) Ag g/t Pb % Zn % Au g/t AgÄq g/t HS17-024 HS2 31.86 33.14 1.28 8 0.11 0.15 2.460 214 einschließlich 32.69 33.14 0.45 16 0.18 0.12 6.600 547 HS17-027 HS1 74.64 75.60 0.96 207 3.62 0.09 0.002 383 einschließlich 74.64 75.13 0.49 364 6.30 0.06 0.004 665 und 76.48 77.50 1.02 569 1.02 0.03 0.010 620 HS10-001 HS2 47.30 50.10 2.80 59 0.81 0.37 2.500 312 einschließlich 48.75 50.10 1.35 71 1.00 0.61 4.840 530 HS10-006 HS2 73.15 74.91 1.76 522 0.47 0.25 0.030 560 einschließlich 73.15 73.37 0.22 4027 1.00 0.65 0.170 4122 HS10-009 HS2 32.38 34.99 2.61 110 0.49 0.06 1.510 253 einschließlich 33.35 34.09 0.74 359 1.00 0.02 4.880 789 08HS004A HS1 79.80 80.60 0.80 24 1.01 0.74 1.510 229 einschließlich 79.80 80.10 0.30 63 2.67 0.76 3.910 535 08HS009 HS2 40.50 42.70 2.20 37 1.30 0.38 1.150 209 einschließlich 40.50 40.90 0.40 98 4.29 0.83 3.300 603 und 43.70 45.00 1.30 109 4.10 0.04 2.000 461 einschließlich 43.70 44.10 0.40 232 6.43 0.10 1.320 644 Silberäquivalent (AgÄq g/t) unter Annahme von Ag $16/Unze, Pb $1,10/Pfund, Zn $1,25/Pfund, Au $1.250/Unze und Ausbringungsrate von 100%.

Tabelle 2: Die wichtigsten Schürfgrabenergebnisse aus den Gangstrukturen Homestake Nr. 1 und Nr. 2 Schürfgraben Erzgang # Länge (m) Ag g/t Pb % Zn % Au g/t AgÄq g/t HS_TR4_b HS1 0.7 1155 6.27 10.10 0.300 2015 HS_TR4_d HS1 1.3 520 5.28 1.28 0.270 858 einschließlich HS1 0.3 1592 22.70 0.90 0.630 2759 HS_TR4_p2 HS1 2.0 1564 12.95 6.11 0.310 2525 HS_TR4_p3 HS1 3.0 1650 15.23 0.49 0.240 2413 einschließlich HS1 0.8 4717 26.00 0.80 0.700 6040 HS_Shaft_B HS1 0.9 3168 0.15 2.60 4.670 3679 HS_TR1_g HS2 1.5 95 3.48 0.32 6.070 751 einschließlich HS2 0.4 332 13.00 0.60 22.100 2704 HS_TR5_b HS2 2.8 147 6.74 0.10 10.160 1264 einschließlich HS2 1.2 171 7.09 0.10 17.900 1909 einschließlich HS2 0.6 340 17.20 0.10 10.000 1937 Silberäquivalent (AgÄq g/t) unter Annahme von Ag $16/Unze, Pb $1,10/Pfund, Zn $1,25/Pfund, Au $1.250/Unze und Ausbringungsrate von 100%.

Tabelle 3: ausführliche Bohrergebnisse Homestake Nr. 1 und Nr. 2 Bohrung Erzgang # Von (m) Bis (m) Länge (m) Ag g/t Pb % Zn % Au g/t AgÄq g/t HS17-027 HS1 74.64 75.60 0.96 207 3.62 0.09 0.002 383 einschließlich 74.64 75.13 0.49 364 6.30 0.06 0.004 665 und 76.48 77.50 1.02 569 1.02 0.03 0.010 620 HS11-015 HS1 17.20 18.10 0.90 48 0.57 0.29 0.020 92 und 19.60 20.60 1.00 20 0.14 0.42 0.010 51 08HS004A HS1 75.00 77.40 2.40 11 0.44 0.08 0.310 59 And 79.80 80.60 0.80 24 1.01 0.74 1.510 229 08RHS046 HS1 6.10 7.62 1.52 70 1.17 0.45 0.020 151 HS17-023 HS2 27.65 29.15 1.50 21 0.19 0.02 0.290 54 HS17-024 HS2 31.86 33.14 1.28 8 0.11 0.15 2.460 214 einschließlich 32.69 33.14 0.45 16 0.18 0.12 6.600 547 HS17-028 HS2 101.70 102.80 1.10 24 0.01 0.01 0.400 57 und 105.30 106.20 0.90 4 0.05 0.05 1.900 157 und 116.80 117.50 0.70 3 0.07 0.58 0.480 75 HS10-001 HS2 47.30 50.10 2.80 59 0.81 0.37 2.500 312 einschließlich 48.75 50.10 1.35 71 1.00 0.61 4.840 530 und 50.70 52.50 1.80 53 0.45 0.71 0.080 119 HS10-002 HS2 7.01 7.38 0.37 39 0.69 0.01 0.180 86 HS10-006 HS2 73.15 74.91 1.76 522 0.47 0.25 0.030 560 einschließlich 73.15 73.37 0.22 4027 1.00 0.65 0.170 4122 HS10-009 HS2 32.38 34.99 2.61 110 0.49 0.06 1.510 253 einschließlich 33.35 34.09 0.74 359 1.00 0.02 4.880 789 08HS003 HS2 39.30 40.60 1.30 54 0.07 0.06 0.050 64 08HS005 HS2 10.90 11.30 0.40 35 0.03 0.10 0.130 52 und 49.50 52.00 0.30 8 0.02 0.16 0.420 50 08HS009 HS2 40.50 42.70 2.20 37 1.3 0.38 1.150 209 einschließlich 40.50 40.90 0.40 98 4.29 0.83 3.300 603 und 43.70 45.00 1.30 109 4.1 0.04 2.000 461 einschließlich 43.70 44.10 0.40 232 6.43 0.10 1.320 644 08HS010 HS2 82.20 82.40 0.20 4 0.04 0.07 0.550 52

Tabelle 4: ausführliche Schürfgrabenergebnisse Homestake Nr. 1 und Nr. 2 Schürfgraben Vein # Länge Ag g/t Pb% Zn% Au g/t AgÄQ g/t HS_Shaft_A HS1 1 278 1.88 1.50 0.000 447 HS_Shaft_B HS1 0.9 3168 0.15 2.60 4.670 3679 HS_TR4_b HS1 0.7 1155 6.27 10.10 0.295 2015 HS_TR4_d HS1 1.3 520 5.28 1.28 0.271 858 einschließlich HS1 0.3 1592 22.70 0.90 0.630 2759 einschließlich HS2 0.6 340 17.20 0.10 10.000 1937 HS_TR4_g HS1 1.1 284 1.41 2.00 0.052 461 HS_TR4_j HS1 0.4 761 5.72 1.50 0.056 1116 HS_TR4_k HS1 0.4 228 0.07 0.50 0.070 263 HS_TR4_m HS1 0.3 872 8.79 3.00 0.385 1477 HS_TR4_p2 HS1 2 1564 12.95 6.11 0.305 2525 HS_TR4_p3 HS1 3 1650 15.23 0.49 0.237 2413 einschließlich HS1 0.8 4717 26.00 0.80 0.700 6040 HS_ TR1_b HS2 0.5 97 3.95 1.90 11.400 1276 HS_TR1_g HS2 1.5 95 3.48 0.32 6.071 751 HS_TR1_i HS2 0.3 267 1.97 0.90 0.075 414 HS_TR5_b HS2 2.8 147 6.74 0.10 10.157 1264 einschließlich HS2 1.2 171 7.09 0.10 17.900 1909 HS_TR5_p1 HS2 4 285 12.29 0.40 2.765 1102 HS_TR6_a HS2 0.3 45 1.76 4.40 0.265 384 HS_TR6_b HS2 0.5 116 1.67 1.60 1.320 384 TR01_d HS2 0.5 66 0.64 2.00 3.110 446 TR01_e HS2 0.4 20 2.11 0.60 9.130 865 TR01_f HS2 0.4 167 11.76 2.70 7.800 1475 TR01_p1 HS2 1 28 1.79 0.47 11.050 1000 TR05_d HS2 0.8 85 3.05 0.00 1.500 346 TR05_e HS2 1.5 89 4.13 0.10 2.240 464 Silberäquivalent (AgÄq g/t) unter Annahme von Ag $16/Unze, Pb $1,10/Pfund, Zn $1,25/Pfund, Au $1.250/Unze und Ausbringungsrate von 100%.

Vancouver, 21. Dezember 2017 - Metallic Minerals Corp. (TSX Venture: MMG) (OTC: MMNGF) (Frankfurt: 9MM1) ("Metallic" oder "das Unternehmen") gibt die Bohrergebnisse aus sechs Bohrungen bekannt, die auf zwei parallelen Erzgangzielen auf dem Homestake-Block des sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Silberprojekts Keno in Kanadas Yukon Territory niedergebracht wurden. Insgesamt wurden 1.320m an Bohrkernen aus 14 Bohrungen im Jahr 2017 entnommen. Die Bohrungen wurden auf zwei Erzgangzielen auf Homestake (siehe Abbildung 1 und 2 in der originalen englischen Pressemitteilung) in den Zielgebieten Caribou und Duncan niedergebracht. Die hochgradigen Ergebnisse von Caribou und Duincan wurden bereits früher bekannt gegeben. Alle diese Zielgebiete wurden während der anfänglichen Explorationsarbeiten priorisiert. Die hier besprochenen Ergebnisse zeigen, dass die Ziele Homestake Gangstrukturen innerhalb eines ausgedehnten tektonischen Korridors sind, der beinahe 200m breit ist und Erzgänge sowohl des Longitudinal- als auch des Transversal-Typs besitzt. Der Erzgang Homestake Nr. 1 zeigt die klassische hochgradige Silber-Blei-Zink-Vererzung des Keno-Typs, während der Erzgang Nr. 2 ebenfalls einen signifikanten erhöhten Goldgehalt aufweist, der für einige Strukturen in den größeren Lagerstätten des Silberbezirks Keno Hill typisch ist. Die bis dato höchsten Gehalte schließen ein 4.027 g/t aus den Bohrungen und 4.717 g/t Silber aus Schürfgräben auf dem Erzgang Homestake Nr.1 sowie 22,1 g/t Gold mit 332 g/t Silber aus Schürfgräben auf dem Erzgang Homestake Nr. 2. Die Erzgangsysteme Homestake sind an der Oberfläche aufgeschlossen und in Fallrichtung und im Streichen für eine weitere Ausdehnung offen (siehe Abbildungen 2,3 und 4 in der originalen englischen Pressemitteilung).Die Zielsetzung auf den Zielen Caribou und Duncan war, bis unter die bis in geringe Tiefe reichenden historischen Abbauspuren und Probennahmen auf der Struktur und im Streichen dieser zu bohren, um das Potenzial des Systems zur Beherbergung signifikanter hochgradiger Silber-, Blei-, Zink- und Goldgehalte zu bestimmen und um Vektoren zur Unterstützung der nachfolgenden Exploration zu liefern, die auf eine Weiterverfolgung des hochgradigen Materials zielt. Alle im Jahr 2017 niedergebrachten Bohrungen durchteuften die vererzten Strukturen auf Homestake. Die bis dato wichtigsten Analysenergebnisse sind in Tabelle 1 unten zu sehen. Versatzbohrungen auf den Gangstrukturen Homestake Nr. 1 und Nr. 2 sind eine Schlüsselkomponente des für 2018 geplanten Explorationsprogramms besonders in Fall- und Streichrichtung in einem ausgedehnten Fenster des massiveren Keno-Hill-Quarzits, eines der bevorzugten Wirtsgesteine des Bezirks.Metallic Minerals CEO und Chairman, Greg Johnson, sagte: "Aufgrund seiner historischen Produktion, der sehr hohen Gehalte an der Oberfläche und seines stratigrafischen Rahmens, der mit einigen der größten Lagerstätten in dem Bezirk vergleichbar ist, war Homestake im Jahr 2017 eines unserer vier am weitesten fortgeschrittenen Ziele. Wir sind mit diesen Ergebnissen sehr zufrieden, die das Vorkommen hochgradiger, gut vererzter 1 bis 3m mächtiger Strukturen bestätigen, die für den Silberbezirk Keno Hill typisch sind. Diese Strukturen bleiben weiterhin zur Tiefe und im Streichen offen. Wir haben jetzt 21 Erzgangabschnitte mit Gehalten von über 600 g/t Silberäquivalent aus den Strukturen Homestake einschließlich fünf Abschnitte mit über 10 g/t Gold aus der Struktur Homestake Nr. 2. Der Durchschnittsgehalt der Ressourcen im Silberbezirk Keno Hill liegt bei 400 bis 500 g/t Silber(1) und der Durchschnittsgehalt der Vorräte in primären Silberlagerstätten in der Branche liegt bei ungefähr 300 g/t Silber (2). Zukünftige Arbeiten auf den Zielen Homestake werden sich auf Step-Out-Bohrungen konzentrieren, um die letztendliche Dimension des vererzten Systems zu bestimmen und um Ziele zu verfolgen, die der Ansicht nach das größte Potenzial besitzen, weiteres hochgradiges Material zu beherbergen. Wir erwarten, im Jahr 2018 ein robustes Explorationsprogramm durchzuführen, das unsere fokussierte systematische Vorgehensweise zur raschen Weiterentwicklung zusätzlicher vorrangiger Ziele zur Bohrphase fortsetzen wird, neben Step-Out-Bohrungen auf unseren am weitesten fortgeschrittenen Zielen, während wir uns auf eine mögliche Ressourcenabgrenzung zubewegen."(1) Alexco Resource Corp. : Alexco Announces Positive Preliminary Economic Assessment for Expanded Silver Production at Keno Hill, March 2017.(2) New Explorer for High-Grade Silver Resources in the Prolific Keno Hill Silver District of Yukon, Canada; Michael Fowler, Loewen, Ondaatje, McCutcheon Ltd (LOM), September 2017.Die Ziele Homestake liegen entlang des Homestake-Trends, einem der 12 bekannten vererzten Trends, die den Silberbezirk Keno kreuzen und Metallic Minerals Landflächen durchqueren. Es ist der nächste große vererzte Trend 2km östlich dieses Trends, der Alexco Resources Corp.'s Mine Bellekeno beherbergt und in ähnlicher Weise von dem Paket des Keno-Hill-Hauptquarzits unterlagert und lokal von Greenstone-Lagergängen intrudiert wird. Diese sind die zwei wesentlichen Gesteinseinheiten, die den größten Teil der Produktion und der Ressourcen in dem Bezirk beherbergen. Die Erzgänge auf der Liegenschaft Homestake wurden ursprünglich in den 1920er-Jahren und 1930er-Jahren entdeckt sowie abgebaut und produzierten mehrere Tonnen erstklassigen Erzes. In den 1960er- und 1970er-Jahren wurden auf dem Homestake-Block in begrenztem Umfang Explorationsarbeiten durchgeführt einschließlich Schürfgräben. Zwischen 2008 und 2011 wurden einige kurze Bohrungen niedergebracht und Schürfgräben an der Oberfläche ausgehoben. Beide Arbeiten lieferten signifikante hochgradige Ergebnisse (siehe Tabelle 3 und 4 unten).Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung: Silberprojekt Keno Karte der vorrangigen ZieleDie Explorationsarbeiten von Metallic Minerals auf den Zielen Homestake im Jahr 2017 verfolgten die historischen übertägigen Arbeiten weiter mittels detaillierter stratigrafischer Kartierungen, magnetischer und geophysikalischer VLF-Erkundungen sowie der Ausdehnung des Bodenprobenrasters über dem umfangreichen Zielgebiet. Durch diese vorläufigen Arbeiten erkannte man, dass die Ziele Homestake Potenzial besaßen, die bekannte Streichlänge der Vererzung durch Überprüfung des massigeren Keno-Hill-Quarzits im Osten der Hauptvorkommen beachtlich zu erweitern.Die Kernbohrungen im Jahr 2017 konzentrierten sich auf die Überprüfung des Einfallens unter die nicht sehr tiefreichende Probennahme und entlang der Struktur, um die mögliche Tiefe und laterale Ausdehnung der offenen Vererzung in den bestmöglichen Wirtsgesteinen zu bestimmen. Drei Bohrungen prüften erfolgreich dieses Konzept, indem sie in Abständen von 250m zum nächsten Bohrabschnitt in Erzgang Nr 1 und 600m zu der Hauptgruppe der früheren Bohrungen auf Erzgang Nr. 2 (siehe Abbildung 2 unten) niedergebracht wurden. Die Mächtigkeit der Struktur in diesem Gebiet war besonders erwähnenswert, da sie sich über 15m in drei vererzte Strukturen erstreckte. Man erwartet, dass zukünftige Bohrungen die Fortsetzung dieser Bohrungen in Fall- und Streichrichtung nach Osten weiterverfolgen sowie die massive Quarzit-Stratigrafie im Westen des Hauptvorkommens testen werden.Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung: Karte der Bohrungen auf dem Ziel HomestakeDie Bohrungen auf den Strukturen Homestake zeigen, dass sie zur Erweiterung in Fall- und Streichrichtung offen sind, und ein beachtliches Explorationspotenzial mit der Möglichkeit einer raschen Entwicklung einer Ressource auf diesem Ziel verbleibt (siehe Längsschnitte in Abbildungen 3 und 4 unten). Die Bohrungen und Schürfgräben werden in diesen Längsschnitten mit ihren entsprechenden Gehalten gezeigt, wo sie die Oberfläche des Erzgangs durchteufen. Stratigrafische Abschnitte, die Quarzit enthalten, bieten auf Homestake die günstigsten Voraussetzungen, eine signifikante Vererzung zu beherbergen.Die für das Jahr 2018 auf Homestake geplanten Arbeiten werden eine Fortsetzung der Step-Out-Bohrungen entlang der am stärksten vererzten Erzfälle im Fallen der Quarzit-Stratigrafie und im Streichen einschließen, wie in den Längsschnitten für offene oder nicht geprüfte Bereiche unten gezeigt wird. Die Greenstone-Lagergänge in dem Gebiet könnten ebenfalls zu wichtigen Wirtsgesteinen im Homestake-Block werden und Nachfolgearbeiten werden dieses Potenzial bewerten.Abbildung 3 in der originalen englischen Pressemitteilung: Längsschnitt Erzgang Homestake Nr. 1Abbildung 4 in der originalen englischen Pressemitteilung: Längsschnitt Erzgang Homestake Nr. 2Metallic Minerals befindet sich in den fortgeschrittenen Planungsphasen der Geländesaison 2018 auf ihrem Silberprojekt Keno. Man erwartet, dass ein Schwerpunkt dieser Arbeiten Nachfolgebohrungen auf unseren vorrangigen Zielen Caribou und Homestake einschließen wird, wo eine Kombination der historischen mit den jüngsten Bohrungen eine rasche Entwicklung der Ressourcen ermöglichen könnte. Weitere auf Bohrungen fokussierte Explorationsarbeiten sind beabsichtigt, um Nachfolgebohrungen auf dem Ziel Duncan, den Entdeckungen in den Zielgebieten Bounty und Gold Hill im Jahr 2017, den bohrfertigen Zielen in Vanguard, Silver Basin und Silver Queen sowie auf der vor Kurzem erworbenen Liegenschaft Formo, die über eine historische Ressourcenschätzung verfügt, einschließen.Weitere Explorationsaktivitäten werden sich auf die Weiterentwicklung bekannter Ziele für einen Bohrbeginn durch Anwendung von Explorationstechniken konzentrieren, die in der Geländesaison 2017 eingesetzt wurden einschließlich detaillierter stratigrafischer Kartierungen, Bodenprobenentnahmen, Schürfgräben und geophysikalischer Untersuchungen. Nachfolgende Explorationsarbeiten werden ebenfalls auf den sich in einer frühen Phase befindlichen Zielen auf den sehr aussichtsreichen aber weniger erkundeten Zielen an den östlichen und südlichen Rändern des Silberprojekts Keno fortgesetzt. Metallic Minerals Corp. ist ein Explorationsunternehmen in der Wachstumsphase mit Fokus auf Erwerb und Entwicklung von hochgradigen Silber- und Goldlagerstätten im Yukon in wenig explorierten Regionen, die nachweislich erstklassige Assets hervorbringen. Unser Ziel ist es, durch eine disziplinierte, systematische Exploration Wert zu schaffen, wobei das Investitionsrisiko gering, und die Wahrscheinlichkeit für langfristigen Erfolg hochgehalten werden sollte. Unser Hauptprojekt Keno liegt im historischen Silberbezirk Keno Hill im Yukon (Kanada), einer Region, die in den vergangenen 100 Jahren über 200 Millionen Unzen hochgradiges Silber hervorgebracht hat und zurzeit eine der höchst gradigen Silberressourcen der Welt beherbergt. Das Projekt McKay Hill des Unternehmens nordöstlich von Keno Hill ist ein ehemaliger hochgradiger Silber-Gold-Produzent. Metallic Minerals stellt ebenfalls ein Portfolio an Gold-Royalties im historischen Goldbezirk Klondike zusammen. Metallic Minerals wird geführt von einem Team mit einem Track Record aus erfolgreicher Entdeckung und Exploration, einschließlich großer Entwicklungsprojekte, Genehmigungsverfahren und Projektfinanzierung.Die analytischen Arbeiten im Jahr 2017 wurden von Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. mit Probenaufbereitung in Whitehorse, Yukon, durchgeführt. Die geochemische Analyse erfolgte in Vancouver, British Columbia. Jede Gesteinsprobe (Stichrobe) wurde auf 36 Elemente analysiert. Dazu wurden die Proben in Königswasser gelöst und anschließend mit dem ICP-AES-Verfahren (induktiv gekoppelte Plasma-Atomemissions-Spektroskopie) und dem ICP-MS-Verfahren (induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie) analysiert (AQ202). Proben über dem Grenzwert für Silber und Gold wurden erneut analysiert. Dazu wurden 30 Gramm des Materials mit der Brandprobe und anschließender Gewichtsbestimmung untersucht (FA530-Ag, Au). Proben über dem Grenzwert für Blei und Zink wurden mittels eines Mehrfachsäureaufschlusses mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie (MA404) oder Titration (GC516, GC8917) analysiert. Alle Ergebnisse bestanden die QA/QC-Prüfung des Labors.Scott Petsel, P.Geo, Vice President Exploration und ein Angestellter der Metallic Minerals Corp. ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Herr Petsel hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung geprüft und die Veröffentlichung genehmigt. Herr Petsel hat die Ergebnisse des Probennahmeprogramms geprüft und bestätigt, dass alle im Rahmen des Bohrprogramms verwendeten Verfahren, Protokolle und Methoden den Branchenstandards entsprechen.Metallic Minerals Corp.Suite 904 - 409 Granville StreetVancouver, BC V6C 1T2 Kanadawww.metallic-minerals.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.