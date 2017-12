Der Weihnachtsbaum und die Mehrwertsteuer

Die Plastik-Tanne wird mit 19% bestraft.

Kauft man den Baum beim Händler oder vom Förster: 7%

Ein geschmückter bzw. bearbeiteter Baum kommt auf stolze: 19%

Ein im Wald wild gewachsener Baum, vom Landwirt verkauft: 5,5%.

Ein Baum von einer Plantage (Baumschule), vom Landwirt verkauft: 10,7%, u.U. auch nur 7%.

Wie zuvor, jedoch erzielt der Landwirt weniger als 17.500 € Umsatz, kann er eine Befreiung beantragen, also: 0%.

Vom Nachbarn gekauft, egal ob Wildwuchs oder Plantage: 0%

Selbst geschlagen, geklaut oder vom Schwarzmarkt: 0%

Nato-Soldaten zahlen generell keine Mehrwertsteuer auf Weihnachtsbäume.

Sonderregelungen für gebrauchte Weihnachtsbäume (Stichwort: u.a. Differenzbesteuerung).

teils abweichende Regelungen für lebende Bäume mit Ballen, die zur Wiedereinpflanzung geeignet sind.

Verkäufe ins bzw. Käufe aus dem Ausland unterliegen anderen Regelungen.

Gebinde aus Tannengrün, blatttragende Zweige des Lorbeerbaumes oder frische Zapfen von Nadelbäumen: 7%

Eine Nordmanntanne, Edeltanne oder Fichte besteht aus einem Stamm und ziemlich vielen Nadeln. Vor dem Kauf muss man keine Vergleichstests lesen und keine Rezensionen durchstöbern. Man sollte nur wissen, welche Art es sein soll und wie hoch die eigene Zimmerdecke ist.Aber Weihnachtsbaum ist nicht gleich Weihnachtsbaum - zumindest aus Sicht des Finanzamts, bei dem das Objekt der Begierde ein unromantisches Steuerobjekt ist.Wie viele Mehrwertsteuersätze gibt es in Deutschland? Die Standardantwort lautet meist "Zwei" und zwar 19% und 7%.Leider ist diese landläufige Annahme völlig daneben, denn für den Fiskus ist der Weihnachtsbaum ein ziemlich komplexes Produkt. Er unterscheidet:Und dann gibt es da noch:Sie wollten gar keinen Weihnachtsbaum kaufen, sondern lediglich ein Kranz oder Gesteck?Dazu passend als Zugabe. Was der deutsche Finanzbeamte sonst noch regelt...Aus dem BMF-Schreiben vom 13. Juli 2004:"Begünstigt ist frische Rentierflechte - so genannte Islandmoos - (Cladonia rangiferina, Cladonia silvatica und Cladonia alpestris),jedoch Isländisches Moos (Cetravia islandica).“. ...