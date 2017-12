Sovereign Metals Ltd.: Geheimfavorit für 2018?

Sovereign ist ein Geheimfavorit für 2018. Das Projekt ist so genial, nur scheint das der Markt noch nicht so recht zu begreifen.Immer wieder hört man, dass das Unternehmen ja noch keine Off-Take-Agreements hat. Doch ich sage Ihnen auch warum. Sovereign wird das Grafit so günstig herstellen, da wäre es sogar eine große Dummheit, auf diesem Niveau Abnahmeverträge abzuschließen, die dann noch mit einem Discount verhandelt werden. Man würde sich das zusätzliche Upside nehmen.Es werden die einen oder anderen Verträge kommen, doch mit Sicherheit nur mit exzellenten Partner und keinen No-Name Häusern, wie es viele andere Unternehmen getan haben. Ein Abnahmevertrag mit einem kleinen Rohstoff-Trader ist nämlich oft das Papier nicht wert, auf dem der Vertrag verfasst wurde.Andere Unternehmen, die eine CAPEX von 200 Millionen Dollar oder mehr haben, brauchen diese Off-Takes, damit sie zu Banken gehen können und sich Kredite beschaffen.Sovereign wird laut der Scoping-Studie unter 30 Millionen Dollar brauchen, um das Projekt in Produktion zu bringen. Das ist ein Pappenstiel im Branchenvergleich!Wenn ein Ian Middlemas im Uran-Preis-Tief 120 Millionen USD für Berkeley auftreiben konnte (mit Aufschlag auf den Aktienkurs), dann mache ich mir über 30 Millionen Dollar für Sovereign nicht die geringsten Gedanken.Sovereign ist im Vergleich zu nahezu allen Grafit-Unternehmen massiv unterbewertet und die Aktie könnte sich aus dem Stand verdoppeln und wäre dann immer noch billiger als andere! Extrem hohe Qualität des Projektes, extrem gutes Management und eine lächerliche CAPEX gepaart mit weltweit führenden Produktionskosten! Die Aktie muss nur einmal die 0,14 AUD überschreiten, dann fliegt der Deckel weg!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.