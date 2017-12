Abcourt Complete Un Placement Prive De 994 477$ En Actions Accreditives Et Unites Ordinaires

(TheNewswire)

ROUYN-NORANDA, CANADA / TheNewswire / le 22 decembre 2017 - Mines Abcourt inc. (<< Abcourt >> ou la << Societe >>) (Bourse de croissance TSX : ABI, Berlin et Frankfort) annonce qu'elle a complete un placement prive sans l'entremise d'un courtier d'un nombre de 9 343 852 actions ordinaires dites accreditives a un prix de 0,085 $ l'action accreditive, pour un produit de souscription brut de 794 227 $ ainsi que d'un nombre de 267 unites a un prix de 750 $ l'unite, pour un produit de souscription brut de 200 250 $. Chaque unite se compose de 10 000 actions ordinaires de la Societe offertes au prix de 0,075 $ l'action ordinaire et de 5 000 bons de souscription, un bon et 0,10 $ etant requis pour l'acquisition d'une action ordinaire de la Societe jusqu'au plus tard le 22 decembre 2019 (le << placement prive >>).

Ainsi, le placement prive clos aujourd'hui consiste en la vente de 9 343 852 actions accreditives, de 2 670 000 actions ordinaires et de 1 335 000 bons de souscription. Ceci represente un produit de souscription total de 994 477 $, dont 794 227 $ devront etre engages par la Societe en depenses d'exploration sur des proprietes minieres situees dans la province de Quebec.

Dans le cadre du placement prive, des frais d'intermediation de 27 475 $ seront verses a des intermediaires sans lien de dependance avec la Societe a l'egard d'une partie des souscriptions. De plus, la Societe emettra 261 694 bons de souscription d'intermediaire non transferables, chaque bon et 0,10 $ etant requis pour l'acquisition d'une action ordinaire d'Abcourt jusqu'au plus tard le 22 decembre 2019.

Certaines personnes apparentees a la Societe ont participe au placement prive, soit :

-.Renaud Hinse, administrateur et chef de la direction d'Abcourt, a souscrit une (1) unite (representant 10 000 actions ordinaires et 5 000 bons de souscription) et 412 000 actions accreditives. De plus, Decochib inc., une societe privee controlee par Renaud Hinse, a souscrit 765 000 actions accreditives. Apres le placement prive et presumant de l'exercice des bons de souscription souscrits par Renaud Hinse, ce dernier detiendrait ou exercerait un controle, directement ou indirectement, sur environ 16,4% des actions emises et en circulation de la Societe; et

-.Normand Hinse, administrateur d'Abcourt, a souscrit 67 unites (representant 670 000 actions ordinaires et 335 000 bons de souscription). Apres le placement prive et presumant de l'exercice des bons de souscription souscrits par Normand Hinse, celui-ci detiendrait ou exercerait un controle, directement ou indirectement, sur environ 2,8% des actions emises et en circulation de la Societe.

Le placement prive aupres de ces personnes constitue une "operation avec des personnes apparentees" aux termes du Reglement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'operations particulieres ("Reglement 61-101"). Lors de l'approbation du placement prive, le conseil d'administration de la Societe a determine que les souscriptions des personnes apparentees etaient dispensees des exigences d'evaluation officielle et d'approbation des porteurs minoritaires prevues au Reglement 61-101 sur la base que la juste valeur marchande de ces souscriptions n'excede pas 25 % de la capitalisation boursiere d'Abcourt, en conformite avec les articles 5.5 et 5.7 du Reglement 61-101.

Tous les titres de la Societe emis en vertu du placement prive sont assujettis a une periode de restriction de vente de quatre mois et un jour, se terminant le 23 avril 2018. Le placement prive est conditionnel a l'obtention de l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

A propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est un producteur d'or et une societe canadienne d'exploration avec des proprietes strategiquement situees dans le nord-ouest du Quebec, au Canada. La propriete Elder contient des ressources en or (2012) et a fait l'objet d'une etude PEA positive. Abcourt se concentre presentement sur l'exploitation de la mine Elder.

La propriete Abcourt-Barvue a des ressources en argent et en zinc (2014). Une etude de faisabilite a ete completee par Roche et Genivar en 2007.

En 2016, Abcourt a fait l'acquisition de la mine Geant Dormant, qui se trouve a mi-chemin entre Amos et Matagami, en Abitibi, Quebec, dans le territoire couvert par le plan nord du gouvernement du Quebec. La mine Geant Dormant possede une usine avec une capacite de traiter de 700 a 750 tonnes par jour.

Strategie et perspective

Presentement, Abcourt se concentre sur la stabilisation et l'augmentation de la production a la mine Elder. Ceci comprend la preparation d'un nouvel horaire de travail pour augmenter la production jusqu'a 10 000 tonnes par mois. Des forages au diamant a la surface ont recemment donnes de bons resultats et confirment les ressources connues.

Des discussions sont presentement en cours pour utiliser la pleine capacite de l'usine Geant Dormant, avec du minerai a forfait, afin de reduire le cout unitaire des tonnes traitees.

Pour le plus long terme, dans le secteur de l'or, la Societe a debute des discussions avec d'autres societes pour accelerer la prospection et l'evaluation des proprietes Flordin et Discovery, acquises en juin 2016, ou on trouve de la mineralisation en or importante.

De plus, en considerant les conditions favorables du marche du zinc, nous avons accelere notre recherche d'une formule de financement du projet Abcourt-Barvue. Ce projet a des ressources importantes en zinc et en argent.

Ce communique de presse a ete prepare par M. Renaud Hinse, ingenieur et president de Mines Abcourt inc. M. Hinse est une personne qualifiee selon les termes du Reglement 43-101.

Enonces prospectifs

Le present communique renferme des declarations prospectives qui comportent des risques et des incertitudes. Dans ce communique, l'emploi des termes << estimer >>, << projeter >>, << anticiper >>, << prevoir >>, << viser >>, << croire >>, << esperer >>, << pouvoir >> et des expressions semblables, de meme que d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des declarations prospectives. Les declarations prospectives sont fondees sur des attentes actuelles et ne sont pertinentes qu'a la date de leur publication. Sauf exception prevue dans les lois applicables, la Societe ne prend aucun engagement, ni la responsabilite de mettre a jour ou de reviser publiquement toute declaration prospective ou toute information prospective a la lumiere de nouvelles donnees, d'evenements futurs ou pour toute autre raison.

Les facteurs qui peuvent causer une difference importante entre les resultats reels et ceux indiques dans les declarations prospectives incluent les changements dans le prix de l'or au marche, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar americain, la teneur du minerai extrait et des difficultes imprevues dans les activites minieres pouvant influer sur les revenus et les couts de production. D'autres elements, telles des incertitudes en matiere de reglementation gouvernementale, pourraient egalement modifier les resultats. S'il y a lieu, d'autres risques peuvent etre decrits dans les rapports annuels et periodiques de Mines Abcourt inc. L'information prospective incluse dans ce document est faite a la date de publication de ce communique.

