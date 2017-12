Man nennt es Retracement

Der wichtigste Chart der Rumpfwoche soll hier die Eröffnung bilden und das mit dem Wunsch ans Christkind, dass die 16,35 hältDie Geometrie ist an sich ausreichend, damit sie halten könnte.Wenn sie hält, ist die Gefahr bei unseren Metallen mal für einige Wochen abgewendet.Beide Kammern des US-Kongresses haben nun die gleiche US-Steuerreform beschlossen somit ist für eine recht heftige Defizitausweitung gesorgt und es sollte damit eine leichte Indikation für Gold- und Silberbesitz hinzukommen.Auch der Umstand, dass Platin das erfolgreichte Edelmetall der Woche war, bestärkt hier die Hoffnung, denn es zieht Gold und Silber nahezu immer mit, wenn es steigt.Der mir wichtigste Indikator, der zur Betongoldkonkurrenz spricht auch in die gleiche, für Gold und Silber günstige Richtung in dieser Woche:Die von vielen Guten Analysten wahrgenommene, nie aber raisonnierte und auf den ersten Blick nicht logische Korrelation von US-Zinserhöhungen und steigenden Goldpreisen findet nur hier ihre Begründung: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Zinserhöhungen sind in der Leere des Raumes schlecht für Gold und nicht gut, sie sind aber in vernetzten Anlagemärkten für den Konkurrenten Wohnimmobilie noch schlechter als für Gold und nur daher gut für Gold.Das US Personal Spending kam mit 0,6% besser als erwartet (0,4%) herein, Personal Income umgekehrt mit 0,3% vs. 0,4% erwartet. Leichte Zunahme der Verschuldung der Haushalte wird sich dabei wohl ergeben haben müssen.Crypto Crash?Zuerst gibt es mal Free Coins wegen einer Hard Fork für BitCoin Halter noch in den letzten Dezembertagen und davor ging der Kurs deutlich zurück. Welcome to CME? War das der zweite ausgerollte Future? Eher unwahrscheinlich aber wir werden sehen.Die 79% (Fibonacci Retracement) beim BitCoin hat gehalten, dies ist ein CFD Chart (ohne Wochenendbetrieb), Kurs heute 14.670