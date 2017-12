Marlin Gold spaltet Sailfish Royalty Corp. als Aktiendividende ab

Wie Marlin Gold Mining Ltd. am 21. Dezember bekanntgab, wird das Unternehmen seine Royalty-Tochter Sailfish Royalty Corp. in Form einer Aktiendividende an seine Aktionäre ausgeben. Wer am Börsrenschluss des 21. Dezember 2017 Aktien von Marlin Gold hatte, kommt in den Genuss der Dividende.Je 5 Aktien von Marlin wird dann eine zusätzliche Aktie von Sailfish in den Depots gebucht. Nach Vollzug der Abspaltung werden die alten Marlin Aktien de-listet und die neuen (ex-Aktien) und die Sailfish-Aktien neu an der TSX gelistet.© Redaktion MinenPortal.de