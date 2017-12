Coeur Mining Inc. verkauft bolivianische Tochtergesellschaft

Wie Coeur Mining am 23. Dezember 2017 meldete, beabsichtigt das Unternehmen den vollständigen Verkauf seiner bolivianischen Tochter Empresa Mineral Manquiri, S.A., an das private schwedische Unternehmen Argentum Investments, AB. Manquiri ist Eigentümer und Betreiber der San Bartolome Mine nahe Potosi, Bolivien, und Argentum befindet sich im Eigentum einer Gruppe Mexikaner mit großer Bergbauerfahrung in Lateinamerika.Also Verkaufspreis wurde eine 2% NSR Royalty auf alle produzierten Metalle, die Weitergabe der 13 Mio. $ erwarteten Umsatzsteuererstattungen sowie eine 1-Jahres-Anleihe über Barmittel von Manquiri zum Zeitpunkt des endgültigen Vertragsschlusses. Zum 28. November 2017 beliefen sich diese auf ca. 28 Mio. $.Nach Aussagen von Coeur's CEO Mitchell J. Krebs ist dieser Verkauf ein Teil der Portfolio Optimierung. Das kurze verbleibende Minenleben, die hohen Betriebskosten und die zukünftigen Schließungskosten waren Hauptgründe für den Verkauf. Der Abschluss der Transaktion wird für Anfang 2018 erwartet.© Redaktion MinenPortal.de