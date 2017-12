Viktor Vekselberg verkauft Anteil an russischem Goldproduzenten Petropavlovsk

Wie Miningweekly.com heute meldete, hat der russische Milliardär Viktor Vekselberg seinen Anteil von 22% an Petropavlovsk Plc an den kasachischen Geschäftsmann Kenges Rakishev verkauft. Rakishev ist der frühere Großaktionär der Bank Kazkommertsbank und Miteigentümer des Basismetallproduzenten Central Asia Metals.Über Details des Deals und den Kaufpreis wurde bisher nichts bekannt. Der Börsenwert von Petropavlovsk stieg in diesem Jahr um ca. 8% auf jetzt rund 331 Mio. $.© Redaktion MinenPortal.de