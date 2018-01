U.S. Mint: Nachfrage nach Silbermünzen hat sich 2017 halbiert

Aus den aktuellen Verkaufsstatistiken der U.S. Mint geht hervor, dass das Interesse an der Anlagemünze American Silver Eagle im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr deutlich nachgelassen hat.Für den Monat Dezember meldete die Prägestätte jedoch einen Anstieg der Verkäufe. Demnach konnten im letzten Monat des Jahres 742.000 Silbermünzen zu je 1 Unze abgesetzt werden. Das waren fast doppelt so viele wie im November, als 385.000 Silver Eagles den Besitzer wechselten.Noch deutlicher ist der Anstieg der Verkaufszahlen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres: Im Dezember 2016 hatte die U.S. Mint eigenen Angaben zufolge nur 240.000 American Silver Eagles verkauft.Im Gesamtjahr 2017 fällt die Bilanz jedoch weniger positiv aus. Während 2016 noch 37.701.500 Silbermünzen abgesetzt wurden, waren es im gerade geendeten Jahr lediglich 18.065.500. Das entspricht einem Rückgang der Verkaufszahlen um 52%.© Redaktion GoldSeiten.de