Gold- und Devisenreserven Russlands per 22. Dezember

internationalen Währungsreserven, einschließlich der Goldbestände, in US-Dollar veröffentlicht. Den Angaben zufolge hat die Zentralbank in der 50. Kalenderwoche Woche wieder ein Plus verzeichnet, nachdem der Wert der Währungsreserven in der Vorwoche abgenommen hatte.Per 15. Dezember 2017 beliefen sich die Gold- und Devisenreserven Russlands demnach auf 430,3 Milliarden Dollar. Gegenüber dem 8. Dezember erhöhten sie sich damit um 1,0 Milliarden US-Dollar. In der 49. Kalenderwoche hatte der Wert der Währungsreserven bei 429,3 Milliarden Dollar gelegen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de