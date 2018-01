Sudan plant Regulierung und Modernisierung des Goldmarktes

Der Sudan will 2018 zum neuntgrößten Goldproduzenten der Welt aufsteigen. Wie Arabnews.com kürzlich berichtete, hat sich das Land in diesem Jahr die Erhöhung seiner Goldproduktion auf 110 Tonnen zum Ziel gesetzt. Den weltweit größten Goldausstoß weist derzeit China mit rund 450 Tonnen jährlich auf.Nach Angaben des sudanesischen Ministeriums für Rohstoffe belief sich die Minenproduktion im Jahr 2017 bis Ende November auf 103 Tonnen. Dies entsprach bereits 107% des Produktionsziels für das Gesamtjahr.Dem Artikel zufolge erlebte der Goldbergbau im Sudan in den letzten fünf Jahren einen Aufschwung. Mittlerweile seien mehr als 450 lokale und internationale Unternehmen an der Exploration und am Abbau von Goldlagerstätten beteiligt.Ein Problem sei jedoch der weit verbreitete Schmuggel. Den Angaben zufolge wird nur ein Viertel des im Land gewonnen Goldes auf legalen Wegen exportiert. Um dem entgegenzuwirken plant die Regierung nun die Einrichtung von 40 regulierten Goldhandelsplätzen im ganzen Land sowie die Gründung einer internationalen Goldbörse.© Redaktion GoldSeiten.de