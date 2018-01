Türkei: Anleger zeigen kaum Interesse an goldgedeckten Staatsanleihen

Ein Programm, mit dem die türkische Regierung versucht, private Goldbestände in Umlauf zu bringen, stößt bei den Edelmetallbesitzern offenbar auf wenig Gegenliebe. Die geht aus einem aktuellen Bericht von Nikkei Asia Review hervor.Im Oktober hatte die Regierung der Türkei begonnen, Staatsanleihen mit einer Laufzeit von einem Jahr im Austausch gegen physisches Gold herauszugeben. Das Gold soll den Anlegern zum Fälligkeitsdatum in physischer Form zurückgezahlt werden, während die Rendite in Höhe von 2,4% in türkischen Lira ausgezahlt wird.Obwohl die Regierung die Anleihen offenbar stark bewirbt, waren die ersten Reaktionen äußerst verhalten. Der World Gold Council schätzte die privaten Goldvorräte der türkischen Bevölkerung im Jahr 2015 auf 3.500 Tonnen, doch innerhalb des ersten Monats nach Ausgabe der goldgedeckten Anleihen hatten die Edelmetallbesitzer landesweit nur 2,5 Tonnen des gelben Metalls in die Schuldpapiere investiert.In den letzten vier Jahren hatte es bereits ähnliche Anlageprogramme für physisches Gold gegeben, bei denen insgesamt nur 60 Tonnen eingesammelt wurden. Nach Ansicht von Alper Kalyoncu, dem Leiter der Edelmetallabteilung der GarantiBank, ist der fehlende Erfolg darauf zurückzuführen, dass der Wert des investierten Goldes bislang nur in Lira oder Fremdwährung zurückgezahlt wurde. Da der Wert der Landeswährung sinkt, war kaum jemand bereit das als sichere Wertanlage betrachtete Gold einzutauschen.Ob sich die neuen Goldanleihen durchsetzen können, ist jedoch ebenfalls fraglich. Dem Artikel zufolge bevorzugen die Türken im Allgemeinen physisches Gold, da sie der Lira aufgrund einer früheren Hyperinflation und den zuletzt wieder gestiegenen Inflationsraten nur wenig Vertrauen entgegenbringen. Gold ist zudem ein beliebtes Geschenk bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten und Geburten.© Redaktion GoldSeiten.de